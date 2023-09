¿Cuáles consecuencias podría tener para Héctor Neris tras su agravio a Julio Rodríguez? A medida que se desarrolle la investigación, Héctor Neris enfrentará el escrutinio no sólo de la MLB sino también de los fanáticos y la comunidad del béisbol

El miércoles por la noche, surgieron emociones entre el lanzador de los Astros de Houston, Héctor Neris, y el toletero de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez. Los dos tuvieron un altercado que resultó en que los bancos se vaciaran para ambos lados.

Neris ponchó a Rodríguez en la sexta entrada y estaba entusiasmado por ello. Le gritó a Rodríguez mientras daba unos pasos hacia el plato. Rodríguez se ofendió por esto y tuvo que ser retenido por sus compañeros de equipo.

Posteriormente, surgieron informes de que Neris gritó un insulto homofóbico. Salió negando esas acusaciones y dijo que él y Rodríguez habían hablado las cosas y que lamenta sus acciones.

Julio Rodríguez se mostró sorprendido por la actuación de Héctor Neris el miércoles. No creía que hubiera ningún problema previo a lo que había sucedido anoche.

La situación molestó al tercera base de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez. Al principio pensó que Neris estaba bromeando, pero rápidamente se dio cuenta de que no. Suárez no entiende por qué Neris no regresó al banco de los Astros de Houston para celebrar.

Héctor Neris dejó que sus emociones se apoderaran de él al enfrentarse a Julio Rodríguez

Héctor Neris no suele ser alguien que mantenga una cara de póquer en el montículo. Le avisará a todos en el estadio si está entusiasmado. Sin embargo, es posible que haya terminado cruzando una línea en su intento de irritar a Rodríguez. Según los informes, la MLB está investigando estas acusaciones.

El lanzador de relevo de los Astros se encuentra en problemas mientras las Grandes Ligas de Béisbol inician una investigación sobre un incidente.

Julio Rodríguez expresó su decepción por la actuación de Héctor Neris. Se sintió irrespetado por los gestos y comentarios hechos por el relevista de los Astros durante el acalorado intercambio. Rodríguez, quien anteriormente respetaba a Neris, enfatizó la importancia de mantener el respeto en el campo y aludió a una historia personal entre los dos.

Héctor Neris, en respuesta, emitió una disculpa a través de un comunicado difundido por los Astros . Negó con vehemencia las acusaciones de que utilizó un insulto homofóbico durante el altercado, afirmando que tales afirmaciones eran infundadas. Afirmó además que su educación enfatizó el amor y el respeto por todas las personas, independientemente de su origen.

¿Cuál podría ser la posible consecuencia del supuesto insulto de Héctor Neris?

MLB ha tomado este asunto en serio y ha iniciado una investigación sobre el incidente, incluidas las acusaciones en torno al supuesto insulto. Mientras tanto, Rodríguez ha optado por no comentar sobre las acusaciones específicas, centrándose en cambio en la necesidad de respeto mutuo entre los jugadores.

Este incidente ha añadido combustible a una rivalidad en curso entre los Marineros y los Astros a lo largo de la temporada 2023. Con ambos equipos compitiendo por un lugar en los playoffs, las tensiones han aumentado, lo que podría llevar a más enfrentamientos.

A medida que se desarrolle la investigación, Héctor Neris enfrentará el escrutinio no sólo de la MLB sino también de los fanáticos y la comunidad del béisbol. El resultado podría tener consecuencias significativas para su carrera y podría impactar las aspiraciones de los Astros a los playoffs. Por ahora, el mundo del béisbol observa y espera los resultados de la investigación de la MLB, esperando una resolución justa a esta polémica situación.

Las esperanzas de los Marineros de conseguir una segunda aparición consecutiva en la postemporada dependen de supera los dos últimos juegos.

Antes del jueves, Seattle había perdido cinco de sus últimos seis juegos, todos ante los dos equipos contra los que no podían darse el lujo de perder más: Houston y Texas. A pesar de eso, todavía existe una posibilidad (aunque pequeña) de que terminen en la cima de la División Oeste de la Liga Americana cuando todo esté dicho y hecho.

Para lograr eso, los Marineros necesitarían que sucedieran un par de cosas. Primero, necesitarían arrasar con los Rangers. En segundo lugar, los Astros de Houston tendrían que perder uno de sus últimos juegos contra los Diamondbacks de Arizona.

Si los Astros pierden una vez y los Marineros ganan, pasarían a un empate a tres bandas con los Rangers por la corona de la División Oeste de la Liga Americana. En caso de empate, el ganador normalmente lo determinará el equipo con el mejor récord de la serie. Pero en este caso, tendríamos una situación de piedra, papel o tijera en la que los Rangers tienen el desempate sobre los Marineros, los Marineros lo tienen sobre los Astros y los Astros lo tienen sobre los Rangers.

El próximo desempate sería el equipo con el mejor porcentaje de victorias combinado contra los otros dos equipos, que los Marineros mantendrían, entregándoles el Oeste de la Liga Americana en el proceso.

Barrer a los Rangers prácticamente garantiza a los Marineros un lugar en la postemporada, siempre que los Diamondbacks venzan a los Astros al menos una vez. Debido a que los Rangers tienen el desempate de la temporada, eso colocaría a Seattle en el segundo o tercer puesto comodín dependiendo de cómo se desarrolle el resto de la temporada de los Toronto Blue Jays.

Si los Marineros pierden sólo un juego más necesitarán que los Astros pierdan los dos juegos contra los Diamondbacks, si pierden los dos restantes no tendrían oportunidad puesto que con la victoria de ayer los Astros ya no pueden ser barridos por Arizona.