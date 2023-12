Cualquier cosa menos que el título de la Serie Mundial 2024 para Dodgers es un fracaso Cualquier cosa que no sea una victoria de la Serie Mundial en 2024 es un fracaso para los Dodgers de Los Ángeles tras fichar a Shohei Ohtani

Es oficialmente la Serie Mundial o el fracaso para los Dodgers de Los Ángeles . De hecho, ya era Serie Mundial o fracaso para los Dodgers, pero ahora ese objetivo se enfatiza después de fichar al lanzador estrella y bateador designado Shohei Ohtani .

El exitoso acuerdo se anunció el sábado, cuando Ohtani publicó en su Instagram que había acordado los términos para firmar con los Dodgers después de que fuera perseguido por los Toronto Blue Jays y los San Francisco Giants, entre otros equipos. Ohtani acordó un contrato de 10 años y $700 millones con los Dodgers, garantizando su futuro a largo plazo con la histórica franquicia.

Ahora, Ohtani se une a un equipo que ya ha llegado a los playoffs en todas las temporadas de los últimos diez años y que también tiene todos los títulos de la división Oeste de la Liga Nacional, excepto uno, en ese lapso. Sin embargo, solo ganaron la Serie Mundial durante este tiempo, en 2020, cuando derrotaron a los Tampa Bay Rays.

Los Dodgers tenían una oportunidad legítima de conseguir la victoria este año, logrando una temporada de 100 victorias con su récord de 100-62, pero perdieron en la Serie Divisional de la Liga Nacional ante los Diamondbacks de Arizona. La salida anticipada ya fue una decepción para los Dodgers esta temporada, pero será algo inaceptable con Ohtani en el equipo.

Ahora, los Dodgers tienen una de las mejores plantillas de la MLB. Junto con Ohtani, tienen 7x All-Stars Mookie Betts y Freddie Freeman, 3x Silver Slugger JD Martinez, Max Muncy y el prometedor James Outman. Agregue el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana y el actual líder de jonrones de la Liga Americana en Ohtani, y este debería ser fácilmente el mejor equipo de la MLB el próximo año. Con tanto talento, ya se han convertido en los favoritos para la Serie Mundial de 2024.

Por supuesto, ahora los Dodgers tienen que hacer todo lo posible y mantenerse saludables. El propio Ohtani viene de una cirugía para reparar un UCL desgarrado, que interrumpió prematuramente su temporada 2023. Según los informes, esta lesión le impedirá lanzar en su primera temporada con los Dodgers, convirtiéndolo en bateador designado para la campaña de 2024.

Aún así, a menos que haya una gran cantidad de lesiones o reveses inesperados, no debería haber suficiente para que los Dodgers se queden cortos de un título. Más importante aún, si los Dodgers no ganan con Ohtani, también están desperdiciando el enorme contrato que le dieron. Ya estarían desperdiciando la oportunidad de sumar a uno de los mejores jugadores a un gran equipo, pero no pueden otorgar un contrato de $700 millones sin ganar el título en el futuro. El contrato es el más grande en la historia de la MLB por más de $250 millones, por lo que es esencial que los Dodgers ganen una Serie Mundial para no considerar todo eso como un desperdicio.