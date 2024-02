Curazao versus República Dominicana, un partido a todo o nada Esta puede ser la oportunidad dorada de los Tigres del Licey de remontar en el Clásico Caribeño.

Mañana martes 6 de febrero se disputará un partido que decidirá el destino del equipo representante de la República Dominicana, los felinos más grandes de la selva, los Tigres del Licey y el futuro del que se ganó el honor con todas las de ley de batallar por su país, Curazao, los Curazao Suns, sin pizca de dudas este será un partido que definirá a un posible campeón de la Serie del Caribe 2024, ambos equipos poseen una trayectoria un tanto deplorable teniendo el equipo dominicano por su parte un racha de dos victorias y dos derrotas por su parte, mientras que el grupo proveniente de Curazao posee dos juegos ganados (uno en que por cierto sacó al equipo de Nicaragua, los Gigantes de Rivas fuera del juego por causa de que estos no habían ganado ni un solo partido desde que comenzó la competición) y dos perdidos, podríamos decir que ambas agrupaciones poseen resultados similares es más idénticos dicho de otra forma. Indudablemente este enfrentamiento va a ser un antes y un después tanto para los dominicanos como para los curazoleños.

A los Tigres del Licey últimamente les está yendo mal, después de todo su anterior partido termino en derrota, no obstante esto no quiere decir que ellos vayan a perder al contrario puede que esa paliza que se le propinó el domingo haya despertado sus instintos animales, y con eso que demuestren al fin porque son los reyes de la selva dominicana y once veces campeón del Clásico Caribeño. He de decir que el combate, Tigres del Licey contra Curazao Suns es un juego lleno de grandes expectativas por públicos dominicanos y curazoleños, claro está que ambas masas de personas apoyarán como se les corresponde a ambos equipos, una cosa muy esperable debido a que la semifinal está a la vuelta de la esquina. Una cosa muy importante que tengo que declarar es que este duelo será disputado por un grupo que ha ganado recientemente (los Curazao Suns) y otro que ha perdido en última instancia (los Tigres del Licey), algo que puede dejar en claro que la escuadra que perdió tiene las mayores probabilidades de perder pero yo no subestimaría a este felino gigante descolmillado ya que un tigre sin colmillos sigue siendo un tigre.

Este juego puede ser la última oportunidad de los tigres dominicanos de poder remontar para seguir adelante y tengan por seguro que arriesgarán todo y mucho más para lograr este objetivo. Este posiblemente uno de los más emocionantes partidos será disputado al igual que los encuentros pasados en el estadio LoanDepot Park (el estadio de los marlins), en Miami a las 3:30 de la tarde.