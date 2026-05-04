Dave Roberts anuncia decisión clave sobre Shohei Ohtani para su próxima apertura Tras una joya monticular donde solo se dedicó a lanzar, el manager de los Dodgers reveló que se inclina por devolverle a Ohtani su doble rol de lanzador y bateador este martes ante Houston. El japonés llega con una efectividad histórica de 0.60, la más baja en Los Ángeles desde los tiempos de Fernando Valenzuela.

El dilema de cómo gestionar la carga física de Shohei Ohtani sigue siendo el tema principal en el clubhouse de los Dodgers. Luego de una actuación dominante contra los Mets, donde Ohtani no apareció en el lineup ofensivo, el manager Dave Roberts soltó la primicia sobre lo que planea para la serie en Texas contra los Astros.

El retorno del “Hombre de Dos Vías”

Roberts confirmó que está “inclinado” a que Ohtani vuelva a lanzar y batear simultáneamente en su apertura de este martes 5 de mayo en Houston.

Gestión de carga: Ohtani ha descansado del bate en dos de sus aperturas este año para preservar su salud, algo que no hacía desde el 2021.

La postura de Shohei: “Siempre voy a respetar la decisión, ya sea que lance o haga ambas cosas… Es importante llegar al final de la temporada saludables”, declaró la superestrella japonesa a través de su intérprete.

Una efectividad “de otro planeta”

Lo que Ohtani está haciendo en el montículo este 2026 es, sencillamente, histórico. Su efectividad de 0.60 es la mejor en todas las Grandes Ligas y marca el inicio más dominante para un abridor de los Dodgers desde que Fernando Valenzuela desató la “Fernandomanía” en 1985.

Dominio reciente: En su última salida ante los Mets, ponchó a 10 bateadores en seis entradas, permitiendo apenas un hit y logrando un récord personal de 22 swings fallidos.

En el plato: A pesar de estar en un pequeño bache reciente, batea para .252 con 6 cuadrangulares y 13 remolcadas en lo que va de la campaña.

El reto en Houston

Los Dodgers necesitan que Ohtani sea el salvavidas de un equipo que ha perdido seis de sus últimos diez juegos. Con Kyle Tucker (ex Astro) y el novato Dalton Rushing rotando en el lineup cuando Shohei descansa, la decisión de Roberts busca maximizar el potencial ofensivo del equipo contra un rival directo en la carretera.

La gran pregunta que se hace todo el mundo del béisbol, y el propio Roberts, es: “¿Qué tan sostenible es esto sin quitarle un poco de peso de su plato?”. El martes en Houston tendremos la siguiente respuesta.