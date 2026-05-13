De desastre en la rotación a figura desde el bullpen: el renacimiento de Brayan Bello El dominicano tiene ERA de 1.29 en sus últimas dos presentaciones como relevista largo, comparado con el 9.12 que registró en sus primeras seis aperturas. Boston se mantiene en el juego gracias a él mientras espera el regreso de Crochet.

La pregunta flota en el ambiente del Fenway Park: ¿ha sido el cambio a un rol de entradas largas en relevo lo que alteró el rumbo de la temporada del derecho dominicano Brayan Bello, o simplemente el lanzador recuperó su ritmo natural?

Puede tomar tiempo saberlo con certeza. Pero lo que quedó muy claro este martes por la noche en Boston es que Bello le dio a los Medias Rojas la oportunidad de ganar en una noche en que su ofensiva fue dominada por el as de los Filis, Zack Wheeler.

La actuación que lo dice todo

Bello lanzó 6.1 entradas, permitiendo apenas cuatro hits y una carrera, con una base por bolas y cinco ponches. Boston estuvo a un hit con dos outs en cada una de las últimas tres entradas de convertir una derrota por 2-1 en una memorable victoria viniendo de atrás. Bello fue la razón por la que el equipo se mantuvo en el juego hasta el último out.

“Creo que estuve muy concentrado y tuve convicción sobre cómo hacer cada pitcheo, y también pude atacar la zona, así que creo que ésa fue la clave hoy”, dijo Bello tras el partido.

El contraste que lo explica todo

Los números de Bello en la temporada 2026 cuentan dos historias completamente distintas:

| Período | Rol | ERA | Entradas | BB | K |

| Primeras 6 aperturas | Abridor | 9.12 | 25.2 | 15 | 17 |

| Últimas 2 presentaciones | Relevista largo | 1.29 | 13.1 | 2 | 12 |

La diferencia es tan dramática que resulta difícil atribuirla únicamente a la suerte o a los rivales enfrentados. Algo cambió en Bello — y la pregunta es qué.

La versión de Bello: no es el rol, es la mentalidad

El propio lanzador no atribuye el cambio al hecho de entrar en la segunda entrada en lugar de la primera. Para él, la diferencia está en el trabajo entre salidas:

“Me siento más cómodo ahora mismo. Como dije después de mi última salida en Detroit, ahí es donde comenzó mi temporada y ésa es mi mentalidad y eso es lo que estoy trabajando para lograr.”

La versión de Narváez: el bullpen cambia la mente

El receptor venezolano Carlos Narváez ofreció una perspectiva diferente y más matizada:

“Sí, quizás. A veces hay que cambiar algo. Cambia esa mentalidad y al salir del bullpen, él probablemente piense: ‘OK, tengo que estar convencido ahora mismo.’ No es como: ‘OK, tengo cinco innings, 90 pitcheos.’ Algo en su mente ha cambiado. Lo tomaremos. Hace falta.”

Una observación que apunta a algo que los números no pueden capturar completamente: la psicología del lanzador. Salir del bullpen en lugar de la rotación puede cambiar la manera en que un pitcher procesa cada pitcheo — con más urgencia, más convicción, menos cálculo.

La importancia para Boston

Hacer que Bello vuelva a encarrilarse mientras el as Garrett Crochet sigue en la lista de lesionados de 15 días es crucial para los Medias Rojas. Con el venezolano Ranger Suárez, Sonny Gray y los jóvenes Connelly Early y Payton Tolle en una rotación que cuente con un Bello en su nivel, Boston puede asegurar buenas aperturas la mayoría de las noches.

El resurgir del equipo dependerá también de que la ofensiva finalmente se encienda — algo que todavía no ha podido hacer. Pero al menos una tarea parece cumplida: hacer que Bello vuelva a lanzar como Bello.