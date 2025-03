De Moca al estrellato en Grandes Ligas y su compromiso con el Clásico Mundial Freddy Peralta, el lanzador dominicano, reitera su deseo de representar a la República Dominicana en 2026 y comparte detalles sobre su carrera, su negocio inmobiliario y su futuro en las Grandes Ligas.

31/03/2025 · 08:06 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Freddy Peralta, una de las figuras más destacadas del pitcheo dominicano en las Grandes Ligas, ha reafirmado su compromiso con la selección nacional y su deseo de representar a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. A pesar de la polémica que rodeó su ausencia en la pasada edición del torneo, el lanzador de los Milwaukee Brewers explicó los motivos de su inasistencia y dejó claro que, si las condiciones lo permiten, estará listo para subirse al montículo con la camiseta tricolor.

Pero su historia va más allá del béisbol. Desde sus inicios en la agricultura y el negocio familiar en Moca hasta su consolidación como as de la rotación de Milwaukee, Peralta ha demostrado que el trabajo duro y la perseverancia son clave para alcanzar el éxito. Además, ha sabido diversificar sus ingresos, invirtiendo en bienes raíces y alquilando propiedades a jugadores de Grandes Ligas, lo que le ha permitido asegurar su estabilidad financiera a largo plazo.

“Estoy loco por lanzar”: El sueño de representar a su país

En una entrevista reciente en Abriendo el Podcast, Peralta recordó su frustración por no haber podido jugar en el Clásico Mundial 2023. Según explicó, su equipo decidió no autorizar su participación debido a una lesión previa y a los términos de su contrato.

“Yo siempre quise lanzar. Ese es mi compromiso, quiero hacerlo por mi país, por mi familia, por todo”, afirmó con determinación. Ahora, con la mirada puesta en 2026, el derecho asegura estar “100% disponible” para representar a la República Dominicana en el torneo internacional más prestigioso del béisbol.

A pesar de las críticas que recibió en redes sociales por su ausencia en la edición pasada, Peralta sostiene que siempre respetó la decisión de los Brewers y que su prioridad es mantenerse en salud para poder aportar al equipo nacional cuando sea necesario.

“Estoy loco por lanzar, loco por ponerme esa camiseta. Eso se queda para la vida entera”, concluyó.

Un debut soñado en Grandes Ligas

El camino de Peralta en el béisbol profesional tuvo un punto de inflexión el 13 de mayo de 2018, cuando debutó con Milwaukee en un partido inolvidable ante los Colorado Rockies.

El dominicano, que estaba programado para lanzar en Triple-A, recibió la noticia de su ascenso en un almuerzo con su familia y su agente. Sin saberlo, sus padres ya estaban en Estados Unidos, invitados por su equipo para presenciar en vivo su primera salida en las mayores.

Esa tarde, Peralta hizo historia: lanzó cinco entradas y dos tercios con 13 ponches, rompiendo un récord de debut para un lanzador dominicano que pertenecía a Juan Marichal.

“Cuando lancé el primer pitcheo todavía me estaba muriendo de los nervios. Fue bola. Pero luego me recuperé y logré ponchar al bateador”, recordó.

Más allá de su actuación en el montículo, el debut también marcó un punto de inflexión en su vida financiera. Tras su brillante presentación, las ofertas económicas llegaron de inmediato, pasando de un millón a dos y, eventualmente, hasta ocho millones de dólares.

Sin embargo, Peralta rechazó la propuesta, convencido de que su talento le permitiría alcanzar un mejor acuerdo en el futuro. Y tenía razón: en 2020 firmó una extensión de contrato con los Brewers por 30.5 millones de dólares.

“El dinero llega, pero la pasión por el juego es lo que realmente vale”, afirmó.

De la agricultura a la élite del béisbol

La historia de Peralta no solo es de éxito en el béisbol, sino también de sacrificio y perseverancia. Creció en Moca, en una familia dedicada a la agricultura y al comercio. Desde pequeño, ayudaba a su padre en el colmado familiar y en la siembra de yuca y plátanos.

“A los 15 años tuve que dejar la agricultura porque ya estaba llegando cansado al play. Se me mezclaba el trabajo con la práctica y era demasiado”, contó.

La disciplina que aprendió en su infancia le sirvió para enfrentar los retos del béisbol profesional y mantenerse enfocado en su objetivo de llegar a Grandes Ligas.

“El que trabaja con disciplina, recoge sus frutos”, aseguró.

Hoy, su historia es un ejemplo de superación para los jóvenes peloteros dominicanos que sueñan con llegar a las Grandes Ligas.

Su futuro en Milwaukee y la partida de Willy Adames

Peralta ha sido una pieza clave en la rotación de los Brewers en los últimos años, consolidándose como uno de los mejores abridores del equipo. Sin embargo, su futuro en Milwaukee no está garantizado.

“El equipo ejerció su opción de contrato para 2025, pero no sé si terminaré mi carrera aquí”, confesó.

La salida de su amigo y compañero de equipo, Willy Adames, quien firmó un contrato de 180 millones de dólares con otro equipo, ha sido un golpe emocional para Peralta. Ambos jugadores han compartido una estrecha amistad desde que coincidieron en el béisbol profesional.

“Fue difícil verlo partir, pero me alegra que haya conseguido un gran contrato. Se lo merece”, expresó.

El negocio inmobiliario: Una apuesta inteligente fuera del béisbol

Más allá del terreno de juego, Peralta ha sabido diversificar sus ingresos invirtiendo en bienes raíces. Actualmente, alquila propiedades a varios peloteros de Grandes Ligas, entre ellos Carlos Santana, Gary Sánchez y Willy Adames.

“Tengo casas, fincas, apartamentos… poco a poco vamos creciendo en ese aspecto”, comentó.

Gracias a su visión empresarial, el lanzador asegura que, si tuviera que retirarse hoy, podría mantener el estilo de vida que desea en la República Dominicana.

“Todo depende de cómo te eduques financieramente. Yo me he asegurado de administrar bien mis ingresos para no depender solo del béisbol”, afirmó.

Un referente dentro y fuera del terreno

Freddy Peralta ha demostrado ser mucho más que un talentoso lanzador. Su historia de vida, su disciplina y su inteligencia financiera lo han convertido en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de peloteros dominicanos.

Mientras se prepara para la temporada 2025 y mantiene su compromiso con la selección nacional, su historia continúa inspirando a jóvenes jugadores que sueñan con llegar a Grandes Ligas.

Y si todo sale como él espera, en 2026 veremos a Peralta subirse al montículo con la camiseta de la República Dominicana, listo para defender los colores de su país en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Estoy loco por lanzar, loco por ponerme esa camiseta. Eso se queda para la vida entera”, reiteró con orgullo.