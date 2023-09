Del Draft a la agencia libre en LIDOM: del equilibrio al desbalance En 2002, nacía la iniciativa del draft de novatos con el objetivo de equilibrar, en 2023, nace la agencia libre una iniciativa de la asociación de peloteros.

02/09/2023

LIDOM se acerca a la puerta de la esquina y con él, la segunda gran actividad de relevancia durante el año con el Draft de Novatos en su versión 2023.

Durante años los equipos han seleccionado jugadores de fincas de Grandes Ligas y hasta de ligas de verano, siguiendo un orden arrojado por el standing de la temporada regular anterior, ajustando y equilibrando la liga.

Breve reseña del draft de LIDOM

De acuerdo a los historiadores de nuestro béisbol, el primer Draft se realizó en 1955, exactamente en la campaña donde nace la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana.

En el mismo, se rifaron los jugadores amateurs, siendo Águilas Cibaeñas el primer equipo en escoger en un draft, luego Escogido, Licey y por último, Estrellas Orientales. Albert Pujols, la primera selección en 2002 para Gigantes del Cibao.

Rafael Quezada ¨El Guapito del Cibao¨, quien llegó a convertirse en el novato del año como lanzador y quien duró ocho temporadas con las Águilas, fue la primera selección.

No obstante, es en 2002 cuando se crea un Draft con jugadores que participan en el béisbol organizado de Estados Unidos, con el objetivo de ¨equilibrar la liga¨.

Lo que le va a quitar el equilibrio

No quedan dudas, de que el equilibrio ganado en estos 21 años desde el primer draft ya está en ejecución, nos referimos al tema de la agencia libre.

Si bien es cierto que, en igualdad de condiciones, los equipos seleccionan en el draft, tomando en cuenta reglas prescritas y un orden derivado de su desempeño, no es menos cierto, que la agencia libre da opción a conversaciones y ejecuciones fuera del equilibrio deseado. La agencia libre, dará mayor poder a quien tenga más dinero y afectará el balance.

El dicho común y popular ¨el que tenga más saliva que trague más hojaldra¨, queda bien atinado a esta práctica, que nace en el seno de la Asociación de Peloteros, únicos beneficiados en este naciente sistema.

Jugadores de renombre en la liga, buscan conseguir el dinero no percibido en Grandes Ligas, aumentan los precios de sus servicios y los equipos que no tengan tal presupuesto, lo pierden y porque no, pierden equilibrio en la sana competencia del béisbol.

Evidencias tangibles

Una de las evidencias más tangibles, acaba de arrojar la primera muestra, donde jugadores decidieron no negociar con sus equipos en la brecha abierta el 15 de febrero, esperando el 15 de marzo para ir a otro club con mejores ofertas.

¿Quién se benefició? El jugador, quien aumentó su valor en el mercado en base a un rendimiento reciente o de varias temporadas. Aneury Tavares y Yermín Mercedes, cambiaron de chaqueta en la agencia libre.

Si notamos las firmas, equipos como Toros del Este y Leones del Escogido, usaron su cartera y se llevaron la mayor tajada en esta repartición poco equitativa.

LIDOM, es la única liga en el caribe ahora con este sistema, lo que pondrá a prueba su equilibrio, con los resultados en las siguientes temporadas.