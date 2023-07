Derek Jeter quiere a Juan Soto en los Yankees de Nueva York Derek Jeter anima a los Bombardero del Bronx a ir por Juan Soto: "Me gustaría ver a los Yankees yendo por él"

Mientras el mundo del béisbol sintonizaba para ver el Juego de Estrellas de la MLB de 2023, la leyenda de los Yankees Derek Jeter, que apareció como uno de los locutores del juego de alto perfil, eligió a Juan Soto como su objetivo comercial favorito.

Jeter dejó caer una gran declaración al decir que le complacería ver a su ex equipo buscar a la estrella de los Padres de San Diego, Juan Soto, en un intercambio antes de la fecha límite. Dijo que a la luz de la incierta línea de tiempo de lesiones del capitán Aaron Judge, los Yankees necesitan reforzar su ofensiva, y Soto encajaría perfectamente.

Soto hizo su debut en la MLB con los Nacionales de Washington en 2018 y tuvo una temporada de novato histórica antes de ganar la Serie Mundial en 2019. Luego fue cambiado a los Padres de San Diego en 2022 y firmó un contrato de un año antes de la temporada 2023. Soto ha sido All-Star en los últimos tres años, estableciéndose como uno de los mejores bateadores de la liga.

Jeter reconoce que los Yankees están teniendo problemas ofensivamente debido a la ausencia de Judge, y la destreza de bateo de Soto es lo que necesitan para cambiar las cosas esta temporada.

“Si no tienen un buen par de semanas próximas, no me importaría ver a los Yankees salir a buscar a Juan Soto”, dijo Jeter. “Si [los Padres] no tienen buenas próximas semanas, los Yankees deben salir a buscar a Juan Soto”, concluyó.

Si bien la leyenda de los Yankees de Nueva York, Derek Jeter, dijo que le encantaría ver a Juan Soto unirse a los Bombarderos, cree que los Padres de San Diego podrían calentarse y cambiar su temporada en las próximas semanas.

Los Padres están luchando en el cuarto lugar en la División Oeste de la Liga Nacional con un récord decepcionante de 43-47, que los ve con un porcentaje de .478. Sin embargo, no hay duda sobre el talento que tienen a su disposición de cara a la segunda mitad de la temporada.

Se enfrentarán a los Filis de Filadelfia a continuación, y es la oportunidad perfecta para que comiencen su búsqueda de un lugar en la postemporada de la MLB .