¡Descartado! Yankees de Nueva York renuncian a Marcus Stroman Si bien los Yankees necesitan desesperadamente lanzadores, Nueva York no planea contratar a Marcus Stroman.

Después de perder a Yoshinobu Yamamoto, los Yankees de Nueva York han estado buscando por todas partes ayuda para su lanzador abridor. Sin embargo, Marcus Stroman parece ser un lanzador en el que los Yankees no tienen interés .

Stroman ha expresado un gran interés en unirse a los Yankees . Sin embargo, Nueva York se negó a hacer una oferta , a través de Bob Nightengale de USA Today.

No hay una palabra exacta de por qué los Yankees son reacios a perseguir a Stroman. Podría ser el contrato que desea o tal vez Nueva York simplemente no cree que encaje bien con el equipo. Independientemente del motivo, no parece probable que Stroman use telas a rayas en 2024.

Sin embargo, quienquiera que termine contratando a Stroman obtendrá un lanzador abridor bastante talentoso. El derecho hizo 27 apariciones para los Cachorros de Chicago en 2023, obteniendo el segundo premio al Juego de Estrellas de su carrera. Stroman lanzó con un récord de 10-9 con efectividad de 3.95 y una proporción de K/BB de 119/52.

Durante toda su carrera de nueve años en la MLB, Stroman ha realizado 231 apariciones. Tiene un récord de 77-76 con efectividad de 3.65 y una proporción K/BB de 1,091/376.

Aún así, a pesar de todo su éxito y elogios, un acuerdo con Nueva York no parece estar en las cartas. Incluso después de que Stroman dijera que le gustaría firmar con los Yankees. Con jugadores como Blake Snell en el mercado de agentes libres y Dylan Cease en el mercado de cambios, Nueva York simplemente está optando por tomar una ruta diferente.

Para Marcus Stroman, el RHP ahora necesitará volver a explorar el mercado y encontrar el equipo que mejor se adapte a él. Los Yankees harán lo mismo, buscando al lanzador adecuado para acompañar a Gerrit Cole en la cima de su rotación.