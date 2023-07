¡Descontento total! Decisión de la MLB tiene a los fanáticos furiosos Grandes Ligas extiende el contrato de Rob Manfred y los fanáticos están absolutamente enojados.

El contrato de Rob Manfred como comisionado de la MLB se extendió y los fanáticos del béisbol estaban muy molestos por eso en Twitter

Los propietarios de la MLB aprobaron una extensión de cuatro años para el comisionado de la liga Rob Manfred en Washington DC el miércoles, asegurando que será el comisionado al menos hasta la temporada 2028, según Alden González de ESPN.

Como era de esperar, los fanáticos de la MLB no estaban encantados de escuchar la noticia. Rob Manfred no ha sido un comisionado popular. Ha sido criticado por mucho. Uno de los temas principales es no castigar a los jugadores involucrados en el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston, y cómo se permitió que el problema del robo de señas impregnara la liga durante años hasta que llegó a un punto crítico con los Astros.

Los jugadores tampoco han tenido una buena relación con Manfred . Hubo muchos problemas en 2020, cuando la liga y la MLBPA estaban negociando sobre cómo sería esa temporada. Finalmente, se ordenó que se jugaran 60 juegos. También hubo el bloqueo en la temporada baja 2021-2022, que resultó en que el Día Inaugural se retrasara.

No hace falta decir que hubo muchas reacciones de los fanáticos a la extensión de Rob Manfred:

Ha habido algunas decisiones que han recibido buenas críticas de Manfred. Uno es el reloj de lanzamiento. Los juegos van más rápido y el ritmo de juego ha mejorado. A la gran mayoría de fans les ha gustado ese añadido. Lo mismo ocurre con la prohibición del shift defensivo en un intento de traer más acción al juego.

Independientemente, los jugadores aún indican que no tienen la mejor relación con Manfred. Sin embargo, la realidad es que los dueños lo quieren cerca, y Rob Manfred no irá a ninguna parte en el corto plazo, a pesar de las opiniones que tienen los fanáticos de la MLB.