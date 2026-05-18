Deyvison De Los Santos busca su oportunidad en las Grandes Ligas: 106 jonrones en menores y hambre de MLB El inicialista dominicano de 22 años debutó con los Marlins en 2026, conectó .286 en tres partidos y ahora trabaja en Triple A Jacksonville con 4 jonrones y 22 impulsadas en 29 juegos. En LIDOM bateó .309 con los Gigantes del Cibao.

Hay prospectos que llegan al béisbol profesional con potencial. Y hay prospectos que llegan con poder. Deyvison De Los Santos tiene las dos cosas — y a los 22 años, ya sabe lo que es pararse en un campo de las Grandes Ligas.

El inicialista dominicano hizo su debut en MLB durante la temporada 2026 con los Marlins de Miami, participando en tres partidos con el equipo grande. En esa breve muestra, conectó 2 imparables en 7 turnos para promedio de .286 — números modestos en cantidad, pero suficientes para confirmar que el talento que ha mostrado en las menores se traduce al nivel más alto.

El poder que lo trajo hasta aquí

Los números de De Los Santos en las ligas menores no dejan lugar a dudas sobre su herramienta más peligrosa:

106 jonrones como profesional en ligas menores

como profesional en ligas menores 40 cuadrangulares en la temporada 2024 — uno de los mejores totales en el béisbol de desarrollo ese año

en la temporada 2024 — uno de los mejores totales en el béisbol de desarrollo ese año Más de 20 jonrones en al menos tres campañas consecutivas

Esa consistencia de poder es exactamente lo que los Marlins vieron cuando lo seleccionaron en la primera ronda del Draft de Novatos de 2022 con el sexto pick general — una de las selecciones más altas de un dominicano en ese draft.

Su momento actual: Triple A Jacksonville

Actualmente, De Los Santos trabaja con Jacksonville, la sucursal Triple A de los Marlins, donde en 29 partidos acumula:

| Estadística | Valor |

| Imparables | 29 |

| Jonrones | 4 |

| Carreras impulsadas | 22 |

| Carreras anotadas | 18 |

| Bases robadas | 8 |

Los números muestran a un jugador completo — no solo poder, sino producción en múltiples categorías. Las 8 bases robadas en 29 partidos son una sorpresa agradable para un inicialista de su perfil.

Su paso por LIDOM: Gigantes del Cibao

De Los Santos también demostró su nivel en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) durante la temporada 2025-26 con los Gigantes del Cibao, donde en 42 partidos de serie regular registró:

.309 de promedio

43 hits — incluyendo 6 dobles, 1 triple y 5 jonrones

— incluyendo 6 dobles, 1 triple y 5 jonrones 28 carreras impulsadas

OPS de .840

Números que lo consolidan como uno de los prospectos dominicanos más interesantes del béisbol actual — y que justifican la confianza que los Marlins han depositado en él.

El camino de regreso a MLB

De Los Santos ya sabe lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Ahora el objetivo es claro: mantener la producción en Triple A, demostrar consistencia y esperar la llamada que lo lleve de regreso al equipo grande — esta vez para quedarse.

Con 22 años, 106 jonrones en menores y el hambre de quien ya probó el sabor de la MLB, el dominicano tiene todo para convertirse en una pieza importante del futuro de los Marlins.