El mercado de traspasos de las Grandes Ligas suele ser un terreno fértil para las especulaciones y los fuegos artificiales mediáticos, pero la gerencia de los Diamondbacks de Arizona se ha encargado de apagar el incendio de raíz. Fuentes de alto peso dentro de la industria deportiva confirmaron de manera categórica que el segunda base dominicano, Ketel Marte, es completamente intocable para la organización, desmintiendo cualquier ruptura interna en el desierto.
El reputado periodista especializado Francys Romero echó por tierra los reportes de supuestas fricciones en el clubhouse vinculadas a los días de descanso tomados por el jugador de Nizao: “No hay problemas actuales entre Ketel y los D-backs, y las historias que circulan en redes sociales simplemente no son ciertas”, apuntó tras consultar de forma directa con el alto mando de la franquicia. La respuesta del quisqueyano ha sido puramente deportiva; muestra de ello fue cuando, tras ausentarse en un compromiso ante Shohei Ohtani y los Dodgers de Los Ángeles, regresó al lineup al día siguiente para conectar un cuadrangular y dejar tendidos en el terreno a sus archirrivales de división.
El muro de los derechos “10 y 5”: Ilusión rota en la Liga Americana
Para las fanaticadas y gerencias de los Yankees de Nueva York y los Red Sox de Boston, escuadras que habitualmente asoman en la agenda de rumores buscando sumar el bate de Marte a sus filas, la realidad jurídica de la MLB representa una barrera imposible de flanquear:
Derecho de veto total: El pasado mes de abril, el dominicano alcanzó oficialmente los codiciados derechos “10 y 5” en las Mayores (acumular un mínimo de 10 años de servicio en la liga y los últimos 5 de forma consecutiva con la misma franquicia).
Control absoluto: Bajo este estatus de la carta magna de la MLB, Marte posee la facultad legal de vetar de forma automática cualquier propuesta de canje que la oficina central intente estructurar, requiriéndose su consentimiento explícito y firmado para sacarlo de Phoenix.
Un pacto “Club-Friendly” amarrado hasta la próxima década
Más allá del plano reglamentario, la ingeniería financiera ejecutada por el gerente general Mike Hazen convierte a Ketel Marte en el activo más valioso y blindado de la organización. Tras estampar la firma en una reestructuración contractual de largo alcance, el dominicano es dueño de uno de los pactos más económicos y rentables de las Grandes Ligas en relación con su rendimiento estelar en la segunda base:
Desglose de la Extensión Contractual de la Estrella:
Con la fecha límite de traspasos del 3 de agosto asomándose en el calendario de esta temporada 2026, la novena de Arizona ha enviado un mensaje unívoco a las oficinas de las otras 29 organizaciones: el núcleo que alcanzó la Serie Mundial se mantiene intacto y Marte seguirá fungiendo como el motor ofensivo en la intermedial del Chase Field.