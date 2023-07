Dodgers desean a Nolan Arenado, ¿es posible? ¿qué pedirían los Cardenales de San Luis? Los Dodgers buscan pitcheo, bate derecho, ¿y a Nolan Arenado? Cardinals vendiendo, enfocándose en pitcheo.

27/07/2023 · 09:48 AM

Además de cierta profundidad adicional para su rotación inicial y bullpen, los Dodgers están buscando un bate diestro, según The Athletic . Los candidatos potenciales incluyen a Tommy Pham y Mark Canha de los New York Mets , Randal Grichuk de los Colorado Rockies y Tyler O’Neill y Dylan Carlson de los St. Louis Cardinals , así como el ex Dodger Kiké Hernández , quien actualmente está en un año de contrato. con los Medias Rojas de Boston . Hernández pasó seis temporadas con los Dodgers y formó parte del equipo campeón de la Serie Mundial 2020 de Los Ángeles.

Un objetivo menos probable pero quizás más intrigante es el antesalista de los All-Star Cardinals Nolan Arenado, un nativo del sur de California a quien los Dodgers han codiciado desde sus días con el rival de división Rockies de Colorado. Sigue siendo poco probable que los Cardinals intercambien a Arenado, pero los Dodgers podrían atraer a con su cosecha de jóvenes prospectos de lanzadores y un destino donde Arenado probablemente renunciaría a su cláusula de no intercambio para irse, según ESPN .

Según los informes, los Dodgers también están interesados ​​en el abridor de los Cardinals, Jack Flaherty , nativo del área de Los Ángeles, según los informes, es muy probable que sea canjeado antes de la fecha límite del 1 de agosto. .

Ningún equipo ha expresado más públicamente que son vendedores que los Cardenales, como reiteró recientemente el presidente de operaciones de béisbol, John Mozeliak. Mozeliak también dejó en claro su prioridad específica: “pitcheo, pitcheo, pitcheo”, dijo a los periodistas el lunes, según The Athletic .

Eso se aplica tanto a lo que los Cardinals buscan a cambio (lanzadores jóvenes, listos para la MLB bajo el control del equipo durante las próximas temporadas que tienen algo de ventaja) como a lo que tienen que intercambiar. El cuerpo de lanzadores de San Luis ha sido su mayor problema esta temporada, pero los agentes libres pendientes, como los abridores Jordan Montgomery (3.23 ERA) y Jack Flaherty (4.29 ERA) y el relevista Jordan Hicks (3.86 ERA en 38 apariciones), podrían atraer interés.

El jardinero ambidiestro Dylan Carlson también es un posible candidato comercial y se espera que Tyler O’Neil reemplace a Carlson como el jardinero izquierdo diario del equipo cuando O’Neil regrese de la lista de lesionados, según MLB.com .

El actual MVP de la Liga Nacional, Paul Goldschmidt , y el All-Star Nolan Arenado , quienes tienen cláusulas de no intercambio, probablemente no irán a ninguna parte, aunque Mozeliak dijo que no lo descartaría a pesar de que “no tiene intenciones” de intercambiar a sus estrellas más importantes.