Dodgers y Tyler Glasnow acuerdan una extensión de contrato de $135 millones Tyler Glasnow permanecerá con los Dodgers en el futuro previsible.

Los Ángeles Dodgers y SP Tyler Glasnow han supuestamente acordó una extensión de contrato de $135 millones, informa Jeff Passan de ESPN. Los Dodgers y los Tampa Bay Rays habían acordado previamente intercambiar a Glasnow y OF. Manuel Margot por el SP Ryan Pepiot y el OF Jonny DeLuca, pero dependía de una extensión. Suponiendo que no se produzcan contratiempos, el intercambio y el contrato se finalizarán y se harán oficiales.

Passan posteriormente añadió más detalles sobre el contrato de Glasnow.

“El contrato de Tyler Glasnow comenzará esta temporada, por lo que hay cuatro años y 110 millones de dólares en dinero nuevo. El acuerdo total podría llegar a $145 millones si los Dodgers ejercen una opción de club de $30 millones en el año 5. De lo contrario, Glasnow tiene una opción de jugador de $20 millones. También hay que tener en cuenta que no hay dinero diferido en el acuerdo”.

Después de que Shohei Ohtani aplazara $680 millones de su contrato de $700 millones con los Dodgers, fue una buena decisión de Passan señalar que hay no hay dinero diferido en este acuerdo contractual.

Los fanáticos de los Dodgers inicialmente cuestionaron el intercambio reportado. Glasnow es un excelente lanzador que ha lidiado con problemas de lesiones en el pasado. Margot, mientras tanto, es un jardinero decente.

Sin embargo, renunciar a un futuro lanzador estrella como Pepiot llevó a algunos fanáticos a cuestionar el trato. Después de todo, Los Ángeles sólo iba a tener a Glasnow durante una temporada garantizada. La extensión del contrato debería cambiar la percepción del comercio. Ahora los Dodgers tendrán una estrella de calibre as en la rotación durante los próximos años.

Glasnow se unirá a una rotación de los Dodgers que cuenta con la estrella Walker Buehler y el potencial futuro as Bobby Miller. Sin embargo, Los Ángeles todavía tiene signos de interrogación en la rotación y probablemente intentarán agregar al menos un lanzador más.

Al final, las ventajas son inmensas con Tyler Glasnow. Es comprensible que extrañaremos a Pepiot, y existe la posibilidad de que destaque en 2024 con los Rays. Sin embargo, Los Ángeles está recurriendo a la destreza de los veteranos por encima del potencial en este intercambio, ya que buscan ganar una Serie Mundial lo antes posible.

Los Ángeles claramente va con todo y los fanáticos de los Dodgers deberían estar emocionados por la temporada 2024.