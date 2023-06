¡Domingo Germán escribe el Juego Perfecto número 24 en la historia de Grandes Ligas! Algo que no acontecía desde hace once años. Los juegos perfectos realmente pueden venir de cualquier parte. Por cada Sandy Koufax, hay un Phillip Humber. La noche histórica de Germán es quizás la más sorprendente de todas. Aunque no por lo maravillados estemos, sino por lo inesperado.

En la paliza de 11-0 a los Atléticos de Oakland Domingo Germán inscribió su nombre en los libros de récords de la MLB y de los Yankees de Nueva York tras lanzar un juego perfecto la noche del miércoles. El lanzador de los Yankees de Nueva York no permitió un corredor en todo un juego completo contra los Atléticos. El derecho de 30 años no había ganado en seis salidas anteriores contra los A's. Germán, un veterano de siete años en Las Mayores nunca había lanzado un juego completo. Su salida más larga fue de 8 1/3 entradas contra Cleveland el 1 de mayo, cuando permitió dos hits y una carrera. Germán permitió 10 carreras, la mayor cantidad de su carrera, ocho limpias, en 3 1/3 entradas en su última salida, una derrota ante Seattle el 22 de junio. La historia aquí, por supuesto, es Germán, quien ha estado tan lejos de la perfección en los últimos meses, incluso fue abucheado por fanáticos de los Yankees en su última apertura. Hacr seis día al salir del montículo en el Yankee Stadium, fue abucheado después de permitir 10 carreras (ocho limpias), ocho hits y dos bases por bolas en 3.1 entradas contra los Marineros, lo que hizo que su efectividad aumentara a 5.10. Esa efectividad habría sido la sexta peor en la MLB de no ser por esta actuación del miércoles si Germán hubiera lanzado suficientes entradas para calificar. El juego fue el segundo desastre consecutivo de Germán, ya que también permitió siete carreras limpias en su apertura anterior contra los Medias Rojas de Boston. En el lapso de unas pocas horas, el lanzador de los Yankees pasó de una de las peores rachas de su carrera a escribir el Juego Perfecto 24 en la historia de la MLB. También es el cuarto juego perfecto en la historia de los Yankees, uniéndose a Don Larsen, David Wells y David Cone, dando a la franquicia la mayor cantidad en la historia de la MLB. Hasta hoy no había un juego sin hits en las mayores esta temporada. Félix Hernández de Seattle lanzó el último juego perfecto en las mayores, hasta hoy, el 15 de agosto de 2012. Rompe una sequía de 11 años desde el último juego perfecto. La sequía más larga es la de un lapso de 13 años entre 1968 (Catfish Hunter) y 1981 (Len Pregonero). Los Yankees tienen tres juegos perfectos y 12 juegos sin hits en su historia, totales que incluyen el juego perfecto de Don Larsen en la Serie Mundial de 1956. Su último juego sin hits fue de Corey Kluber el 19 de mayo de 2021 contra los Texas Rangers. Las estadísticas de Germán: nueve entradas lanzadas, cero hits, cero bases por bolas, nueve ponches y 99 lanzamientos. La victoria de los Yankees por 11-0, puso la racha de pérdidos de los moribundos Atléticos de Oakland en 27 seguidos. Como en todos los juegos perfectos, no fue una actuación puramente individual de Germán, ayudó jugadas defensivas claves como en la quinta entrada, cuando Seth Brown fue el que más cerca estuvo de llegar a la base para los Atléticos, conectando una línea aguda al primera base Anthony Rizzo, quien hizo una parada en picado y lanzó a Germán para el out. Ha sido una de esas temporadas inconsistentes para el dominicano. Su mayo podría considerarse un buen tramo, si no hubiera sido expulsado y suspendido por 10 juegos por presuntamente violar la Política de Sustancias Extrañas de la MLB.



Si se le pondrá peros a la actuación de Germán, uno válido es que fue contra los Atléticos, cuya embergadura como equipo de Grandes Ligas se desvanece día a día. El equipo ya era el peor en la MLB con el récord más pobre de todos los tiempos de 21-60 y un diferencial de carreras de -223 hasta el miércoles. Ya pasaron por un polémico proceso de reubicación que probablemente los llevará a Las Vegas en los próximos años. Su asistencia estuvo en su punto más bajo después de dos décadas de nóminas notoriamente bajas. Quizás estas razones no hagan de este Juego Perfecto, el más ideal y perfecto de todos… De hecho, puede no resulte muy atractivo pues no sorprende a quién fue propinado, la sorpresa viene de quién fue el verdugo. Mas la historia se escribió así.