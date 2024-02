Dominicanos únicos latinos con dos peloteros en el top 10 de las Grandes Ligas Fuera del top 10 de mejores jugadores de la MLB también aparecen otros latinos destacados.

Con poco más de 30 días para el Día Inaugural de la temporada 2024 de las Grandes Ligas, MLB Network ha lanzado su ranking anual de los mejores jugadores, destacando a cuatro latinos en el top 10. El venezolano Ronald Acuña Jr., actual MVP de la Liga Nacional, encabeza la lista como el mejor jugador para la próxima temporada, después de una destacada campaña en 2023 con los Atlanta Braves, logrando 41 cuadrangulares y 73 bases robadas.

Otros latinos notables en el top 10 incluyen a Juan Soto, quien se une a los New York Yankees para consolidarse como un jugador élite, ocupando el séptimo lugar. El cubano Yordan Álvarez de los Houston Astros, que busca liderar ofensivamente al equipo, se sitúa en el octavo lugar. Julio Rodríguez, el jardinero de los Seattle Mariners y ganador del Novato del Año en 2022, cierra el top 10 como el décimo mejor pelotero.

Top 10 de Mejores Jugadores de las Grandes Ligas para 2024:

Ronald Acuña Jr. – Atlanta Braves

Mookie Betts – Los Ángeles Dodgers

Aaron Judge – New York Yankees

Shohei Ohtani – Los Ángeles Dodgers

Freddie Freeman – Los Ángeles Dodgers

Corey Seager – Texas Rangers

Juan Soto – New York Yankees

Yordan Álvarez – Houston Astros

Gerrit Cole – New York Yankees

Julio Rodríguez – Seattle Mariners

Otros latinos notables fuera del top 10 incluyen a José Ramírez, José Altuve, Manny Machado, Francisco Lindor y Fernando Tatis en los lugares 14, 22, 24, 25 y 26, respectivamente. La lista completa destaca a los mejores 100 jugadores de las Grandes Ligas para la temporada 2024.