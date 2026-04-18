¡Dominio Total! El Power Ranking de Lanzadores Latinos tiene sabor a Mangú y un solo dueño ¡Quisqueya mandando en la lomita! Los lanzadores dominicanos se adueñan del Top 10 de las Grandes Ligas, dejando claro quiénes son los verdaderos "papás" del montículo. Un brazo dominicano lidera el ranking con una autoridad que asusta. ¿Quién podrá bajarlos de ahí?

Si usted todavía duda de que la República Dominicana es la potencia número uno produciendo brazos de acero, el más reciente Power Ranking de Lanzadores Latinos de la MLB le va a quitar las dudas de un solo tablazo. El listado, publicado este viernes, no es solo un ranking; es un manifiesto del poderío quisqueyano en el “Big Show”.

Mientras otros países intentan asomar la cabeza, los nuestros han montado una “dictadura” de strikes y velocidad que tiene a los bateadores contrarios pidiendo cacao. Y lo mejor de todo: el líder no solo es claro, sino que parece estar en otra liga, lanzando fuego cada vez que se sube a la loma.

Un líder dominicano que no cree en cuentos

El ranking lo encabeza, con una ventaja abismal, nuestro lanzador estrella dominicano (que para este inicio de 2026 está imbatible). Con una efectividad que parece de videojuego y una cantidad de ponches que tiene a los analistas de Nueva York y Boston con el grito al cielo, el nativo de nuestra tierra se ha consolidado como el “As” de ases entre todos los latinos.

Pero la cosa no se queda ahí. Lo que hace este ranking viral y polémico es la abrumadora presencia dominicana en los primeros cinco puestos. Estamos hablando de que, de cada tres lanzadores que mencionan los expertos, dos tienen el sello de “Hecho en RD”. Nombres que ya todos conocemos están demostrando que el brazo dominicano no solo tiene fuerza, sino que ahora tiene la inteligencia para dominar en la era de la analítica.

¿Dónde están los demás?

La polémica se enciende cuando vemos a potencias tradicionales como Venezuela, México o Puerto Rico luchando por los puestos de consolación. Aunque hay brazos de respeto como los de la tierra de Simón Bolívar, la realidad es que el ritmo que llevan los “muchachos del patio” es inalcanzable.

En los colmadones de Santo Domingo y Santiago ya se comenta: “El que quiera ganar, que busque un dominicano”. Y es que no es solo tirar duro; es la agresividad y el “swing” con el que nuestros lanzadores enfrentan a las superestrellas de la liga. Este dominio no es casualidad, es el resultado de una cosecha de talento que no para de dar frutos.

Un mensaje para octubre

Este Power Ranking es un aviso para lo que viene en la postemporada. Si los equipos quieren llegar lejos, van a tener que encomendarse a los brazos dominicanos que hoy lideran este listado. La hegemonía es clara, el líder es indiscutible y el sabor es 100% dominicano.

¿Usted cree que algún otro país latino podrá quitarle el trono a los dominicanos este año, o seguiremos siendo los dueños del montículo? ¡Saquen su bandera, preparen la fría y opinen, que Quisqueya sigue mandando en las Mayores!