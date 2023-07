¿Dónde serán celebrados los próximos Juegos de Estrellas de la MLB? Truist Park de Atlanta y Wrigley Field de Chicago bajo consideración para los Juegos de Estrellas de la MLB

12/07/2023 · 08:00 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago están bajo consideración para los próximos Juegos de Estrellas.

El juego del próximo año está programado para el Globe Life Field de los Texas Rangers en Arlington , y el juego de 2026 será en el Citizens Bank Park de Filadelfia para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia.

El Juego de Estrellas de 2021 fue otorgado al Truist Park de Atlanta por Major League Baseball en 2019, pero en abril de 2021 se trasladó al Coors Field de Denver luego de las objeciones a los cambios radicales en las leyes de votación de Georgia.

“Atlanta está en la mezcla de clubes para el Juego de Estrellas de 2025”, dijo el martes el comisionado Rob Manfred a la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos. “No estoy preparado para pasar eso por ahora”.

El Wrigley Field de Chicago albergó por última vez al All-Stars en 1990.

“A medida que pasa el tiempo, me he centrado más en hacer un seguimiento de cuándo fue el último juego allí y tratar de volver a lugares donde no hemos estado en mucho tiempo”, dijo Manfred. “Eso es un largo tiempo.”