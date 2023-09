Draft de LIDOM: Selecciones de los equipos y detalles especiales El jugador del cuadro, Júnior Caminero se convirtió la noche de este miércoles en la primera selección del Draft 2023 de béisbol, al ser seleccionado por los Leones del Escogido.

El jugador del cuadro, Júnior Caminero se convirtió la noche de este miércoles en la primera selección del Draft 2023 de béisbol, al ser seleccionado por los Leones del Escogido.

La ceremonia de selección se celebró en el Hotel Hard Rock Café de Blue Mall en esta capital y fue organizada por la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, que presidente Vitelio Mejía, quien encabezó el encuentro.

Caminero es un jugador del cuadro que pertenece a los Rays de Tampa Bay, organización de Grandes Ligas.

La escogencia se produce según el orden de la tabla de posiciones de la temporada pasada, pero con el orden invertido, desde el último lugar hasta el primero.

En segundo lugar escogieron los Toros del Este, que se inclinaron por el receptor Thayron Liranzo; las Estrellas Orientales por el jugador del cuadro, Jansel Luis; los Gigantes del Cibao eligieron a Carlos Jorge; las Águilas Cibaeñas al también jugador del cuadro, Rafael Morel y los Tigres del Licey, que ganaron la serie regular de la pasada campaña tomaron al receptor Samuel Basallo.

Jeylon Pimentel, del Departamento de Operaciones de los Leones, dijo que Caminero estuvo en la mira desde un principio para el conjunto escarlata. “Si digo que no (lo consideramos de primero) estaría hablando mentira. Desde que sabíamos que teníamos la primera selección del draft, Junior Caminero era el “match” perfecto para nosotros. León desde chiquitico y nosotros estamos bien contento de poner obtenerlo”.

Informó de inmediato que el jugador estaría al menos el primer mes del campeonato que se inicia el 19 de octubre. “En el caso de Junior contamos con el permiso de por lo menos un mes al iniciar la temporada, así que contaremos con Caminero”, señaló el dirigente rojo.

Presidente de LIDOM

El presidente de LIDOM, Vitelio Mejía manifestó que es un compromiso “serio” de los jugadores el ser parte de la pelota dominicana y esa condición conlleva una serie de requisitos.

“Ese compromiso supremo”, continuó Mejía “solo pude ser cumplido si cultivan las cinco herramientas fundamentales de una vida moral y éticamente correcta: primero el temor y la dependencia de Dios; segundo la obediencia a sus padres y mayores; tercero vivir en integridad; cuarto el respeto por el juego de béisbol y quinto el vivir una vida centrada en valores absolutos, aún dentro de esa sociedad cada vez más contaminada llena de peligros y acechanzas”. Vitelio Mejía, presidente de LIDOM.

Recordó a los nuevos peloteros que entran al sistema del béisbol de LIDOM, que eso que “por gracia han recibido, implica un compromiso serio que deben cumplir para poder ser hombres de bien y ejemplo para los cientos de miles de niños y adolescentes que como ustedes sueñan con estar un día aquí y escribir su historia”.

Enfatizó que los jóvenes talentos son esos “protagonistas” que vienen a entrar a este draft. “Quiero que nunca olviden que están hoy aquí por las herramientas y habilidades para el juego de béisbol que son dones y talentos que Dios les ha dado en su gracia”, apuntó Mejía.

Primeras cinco selecciones de los equipos

Equipo Ronda

Leones

1.Junior Caminero IF (1)

2. Héctor Rodríguez OF (2)

3. Josué de Paula OF (3)

4. Luis Mario de León PZ (4)

5. Yordany de los Santos IF (5)

Toros

1.Thayron Liranzo R (1)

2. Oneil Pérez R (2)

3. Alan Castro OF (3)

4. Antonio Polanco OF (4)

5. Rayne Doncon IF (5)

Estrellas

1.Jansel Luis IF (1)

2. Cristian Cerda R (2)

3. Miguel Bleis OF (3)

4. Chrisopher Familia OF (4)

5. Ricardo Jean P (5)

Gigantes

1.Carlos Jorge IF (1)

2. Agustín Ramírez R (2)

3. Jefferson Rojas IF (3)

4. Enmanuel Terrero OF (4)

5. Benony Robles P (5)

Águilas

1.Rafael Morel IF (1)

2. Ángel Genao IF (2)

3. José Daniel Devers (3)

4. Wilfredo Lara IF (4)

5. Lizandro Rodríguez IF (5)

Licey

1.Samuel Basallo R (1)

2. Luis Báez OF (2)

3. Cristian Hernández (3)

4. Michael Alexander Arias (4)

5. Yordanny Monegro P (5)