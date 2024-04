El dueño de los New York Mets, Steven Cohen, ha salido en defensa de Shohei Ohtani en medio de la polémica con su ex traductor, Ippei Mizuhara, quien presuntamente robó una gran cantidad de dinero de la cuenta del jugador. Los Dodgers de Los Angeles despidieron a Mizuhara después de que se revelara el robo.

Ohtani afirmó que no estaba al tanto de las acciones de su ex traductor hasta que Mizuhara ofreció una entrevista a ESPN sobre el caso. A pesar de las dudas que han surgido sobre la veracidad de las declaraciones de Ohtani, Cohen ha expresado su creencia en la versión ofrecida por el jugador estrella de los Dodgers.

Cohen, quien estuvo interesado en agregar a Ohtani a los Mets durante la agencia libre pasada, reveló que el agente de Ohtani nunca se acercó a él. A pesar de esto, Cohen respalda a Ohtani y su versión de los eventos relacionados con el robo de su ex traductor.

Steve Cohen, habló con los medios locales y dijo que, aunque el club tuvo una temporada baja más discreta, se sentiría decepcionado si se perdieran la postemporada nuevamente:

“Creo que el objetivo es llegar a los playoffs. Es bastante simple. No pensemos demasiado en esto”, dijo Cohen el viernes. “Si no llegamos a los playoffs, obviamente me sentiría decepcionado”.

“(Los fanáticos) todavía me apoyan bastante. Estoy esperando que se acabe. Tenemos que ganar en algún momento”, dijo. “Escuche, creo que el objetivo es llegar a los playoffs y estar allí año tras año, y creo que con el tiempo lo lograremos. Creo que lo que estamos construyendo aquí es algo que es sostenible”.

Los Mets ganaron 101 juegos y avanzaron a la postemporada en 2022, aunque desperdiciaron una ventaja divisional de 10.5 juegos y fueron eliminados por los Padres de San Diego en la Serie de Comodines. Luego cayeron a 75-87 en 2023, y las cosas salieron tan mal que vendieron en la fecha límite de cambios. Mark Canha , David Robertson , Max Scherzer y Justin Verlander estuvieron entre los veteranos canjeados.

Hay que reconocer que Cohen aceptó gastar mucho dinero en esos contratos, lo que permitió a los Mets recibir mejores perspectivas a cambio. La pasada temporada baja contrató al presidente de operaciones de béisbol David Stearns con la idea de que Stearns construyera un contendiente consistente. Cohen ha dicho repetidamente que quiere que los Mets se conviertan en la versión de la Costa Este de los Dodgers de Los Ángeles .

Este es una especie de año de transición para los Mets. Quieren competir, como dijo Cohen, pero también están usando la temporada como una oportunidad para ver lo que tienen en jugadores jóvenes como Brett Baty . Al mismo tiempo, recientemente firmaron a JD Martínez , lo que empujó al joven toletero Mark Vientos de regreso a Triple-A. El fichaje de Martínez fue el movimiento más completo del invierno.

Los Mets comenzaron la temporada con un 38,7% de probabilidades de postemporada, según SportsLine . Baseball Prospectus los tiene un tic más alto con un 42,8%, FanGraphs un tic más bajo con un 26,0%.