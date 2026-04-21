¡Dueño y Señor de Anaheim! Vladdy Jr. castiga a los Angels y confiesa: “Esta es mi segunda casa” ¡El "Plátano Power" en su máxima expresión! Vladimir Guerrero Jr. regresó al jardín donde corría de niño y le recordó a todo Los Ángeles por qué lleva ese apellido. Con un cuadrangular salvaje y tres remolcadas, el dominicano lideró el triunfo de Toronto y soltó una confesión que puso a vibrar la nostalgia en Quisqueya. ¿Está Vladdy encaminado a superar la leyenda de su padre?

Hay estadios que imponen, y hay otros que simplemente se sienten como el patio de tu casa. Para Vladimir Guerrero Jr., el Angel Stadium de Anaheim no es un terreno enemigo; es el lugar donde aprendió a amar la pelota mientras veía a su padre, el inmortal Vladimir Guerrero, aterrorizar lanzadores.

Anoche, “El Kike” no tuvo piedad de los recuerdos y se despachó con una actuación de esas que cierran bocas: tres hits, un tablazo de cuatro esquinas y tres carreras empujadas para guiar la victoria de los Azulejos de Toronto 5-2 sobre los Angelinos.

“Ese niño era yo”: El momento emotivo de la noche

Tras el partido, Vladdy Jr. se sinceró con la prensa y sus palabras se volvieron virales de inmediato. Con una sonrisa que recordaba al “Vladi” de los años 2000, confesó lo que sintió al pisar el diamante:

“Esta es como mi segunda casa. Crecí aquí viendo a mi papá jugar y viendo a otros grandes. Esta mañana vi a un niño corriendo en la práctica de bateo y les dije a mis compañeros: ‘Miren, ese era yo cuando tenía siete u ocho años’. Estoy feliz de estar de vuelta”.

¿El mejor bateador de la liga ahora mismo?

Mientras los Blue Jays (9-13) luchan por salir del bache en una temporada de altas y bajas, el dominicano está en otra galaxia. Sus números en este 2026 son de videojuego: batea para un astronómico .354, con un OBP de .442 y un slugging de .488.

Vladdy no solo está cargando con el equipo de Toronto, sino que a sus 27 años está demostrando una madurez en el plato que asusta. En una liga donde todos quieren darle a la luna, el nativo de Don Gregorio está dando una clínica de contacto y poder oportuno.

Tras los pasos del “Salón de la Fama”

La sombra de su padre es grande, pero Junior está construyendo su propio monumento. Verlo batear en Anaheim es un viaje en el tiempo para el fanático dominicano que se trasnochaba viendo al “Señor de los Bates” conectar hits a pelotas que casi tocaban el suelo.

La pregunta en cada colmado de la capital y el Cibao es la misma: ¿Logrará Vladdy Jr. traer otro MVP a la familia este año? Si sigue castigando la bola como lo hizo anoche en su “segunda casa”, la respuesta parece ser un rotundo sí. ¡Sigue la para de los Guerrero!