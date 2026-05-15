Edwin Díaz y los hermanos Ortiz vinculados a peleas de gallos ilegales en Puerto Rico Una investigación de USA Today reveló que el cerrador de los Dodgers y los jockeys José Ortiz e Irad Ortiz Jr. aparecen en publicaciones de redes sociales relacionadas con torneos de gallos en Puerto Rico. La actividad está federalmente prohibida en todo el territorio estadounidense desde 2019.

Una investigación publicada este jueves por USA Today vinculó al cerrador de los Dodgers de Los Ángeles, Edwin Díaz, y a los jockeys puertorriqueños José Ortiz e Irad Ortiz Jr. con eventos de peleas de gallos ilegales en Puerto Rico — a través de publicaciones en redes sociales, fotografías y reportes publicados.

El caso de Edwin Díaz

El lanzador puertorriqueño de tres veces All-Star fue identificado en publicaciones de Facebook del 2 y 4 de febrero que lo mostraban con su uniforme de los Dodgers siendo utilizado para publicitar torneos de peleas de gallos. Las publicaciones estaban vinculadas a eventos en Puerto Rico.

El 10 de marzo, el periódico más grande de Puerto Rico, El Nuevo Día, publicó una historia separada que incluía una fotografía de Díaz dentro de un palenque de gallos. En esa nota, el propio Díaz habló sobre la actividad:

“Es un pasatiempo que he seguido desde que era niño. Es legal en Puerto Rico, gracias a Dios. De lo contrario, no estaría aquí.”

También mencionó la participación familiar, señalando que su familia inscribió cuatro gallos en un torneo.

El contexto legal: federalmente prohibido desde 2019

Aquí está el problema central. Si bien las peleas de gallos son legales en Puerto Rico bajo la ley local, la actividad está federalmente prohibida en los 50 estados y territorios de Estados Unidos desde 2019. La Corte Suprema de Estados Unidos declinó escuchar un desafío a esa ley en 2021.

Las consecuencias legales son significativas:

Participantes: hasta 5 años de prisión

hasta Espectadores: hasta 1 año de prisión

El caso de los hermanos Ortiz

La investigación también vinculó a los jockeys José Ortiz (32 años) e Irad Ortiz Jr. (33 años) — dos de los mejores jinetes del mundo en carreras de caballos, ambos puertorriqueños — a eventos similares.

Videos en redes sociales de aproximadamente seis meses atrás mostraron a los hermanos recogiendo dinero de una multitud apostadora en el Club Gallístico de Naguabo. Una publicación de Facebook del 17 de diciembre de 2025 también los listó como participantes en el torneo “Caribbean Grand Champion”.

El timing es especialmente llamativo: los hermanos Ortiz terminaron primero y segundo en el Kentucky Derby recientemente y están programados para montar en el Preakness Stakes este sábado 16 de mayo — continuando su campaña de la Triple Corona.

Las autoridades de carreras de caballos de Kentucky revisaron el asunto y, tras reunirse con ambos jockeys, los comisarios decidieron no tomar acción administrativa.

La situación de Díaz con los Dodgers

El escándalo llega en un momento complicado para Díaz. El cerrador firmó un contrato de 3 años y $69 millones con los Dodgers en diciembre de 2025 — pero su primera temporada en Los Ángeles ha sido problemática:

ERA de 10.50 en su primera temporada con el equipo

en su primera temporada con el equipo Colocado en la lista de lesionados el mes pasado por “cuerpos libres” en su codo derecho

Los Dodgers no han emitido declaraciones públicas sobre la investigación de USA Today.