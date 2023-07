El aislante entre Shohei Ohtani y Yankees de New York en este momento Los Yankees necesitan una mejor posición para ser atractivos para Ohtani.

Se habla mucho de rumores de cambio en torno al jugador más sobresaliente da Grandes Ligas en las últimas temporadas.

Shohei Ohtani, ha estado desde su debut en la gran carpa, en el equipo de los Angels de Los Ángeles y desde el 2018 cuando debutó, ha llamado la atención de todos los que siguen el béisbol, por su forma eficiente de lanzar y batear.

Ohtani un fenómeno

La forma más común en la que se describe al pelotero, es la palabra ¨fenómeno¨ ya que, Babe Ruth lo hizo, pero nadie de esta manera.

En las votaciones recientes de juegos de estrellas, los votantes muestran su admiración por el asiático y lo convierten en la figura más popular del juego y sin lugar a dudas, es merecido su postulación.

Los números ofensivos de Ohtani tienen ya, tres temporadas de 30 o más cuadrangulares seguidas con 160 acumulados en su carrera, con 77 estafas, además, 27 triples, 118 dobles, OBP de .359 y OPS de .910.

En el pitcheo, acumula 35-19 de foja, 3.09 de efectividad y 580 ponches en 455 entradas, whip de 1.10.

El balance entre lo que puede hacer de la lomita o en la caja de bateo, es asombroso y es por esto, el material de cambio más codiciado en Grandes Ligas.

Ohtani y los Yankees de New York

El ambiente de New York ha sido llamativo para múltiples jugadores orientales como es el caso de Hideki Matsui, Hiroki Kuroda, Hideki Irabu, entre otrso.

Sin embargo, desde que está en Grandes Ligas existe un mundo que Ohtani no ha experimentado, la postemporada.

Cuando empiezo con esta idea y analizo el standing de la División Este de la Liga Americana, me doy cuenta que los Yankees de New York, están a la fecha fuera de postemporada y esto puede ser un aislante entre el pitcher/bateador y el equipo, ya que, Ohtani quiere ganar.

No hay escenario en el que Ohtani no brille, no hay equipo que no desee su talento, por lo que, la elección del oriental tiene que ver no sólo con escenarios y dinero, sino con lograr avanzar. Hideki Matsui, jugador japonés jugó para Yankees al igual que Kuroda, Irabu, entre los orientales

Los Yankees han disputado bastante por volver a una serie mundial, pero desde el 2009 cuando vencieron a Filadelfia, les ha sido imposible e ir a New York, se parecería a quedarse en Los Ángeles en este momento.

No podemos negar que Los Ángeles es un mercado grande tanto como New York en materia de deportes y el atractivo debe ser más que un escenario.

Otras opciones

Dodgers de Los Ángeles sigue siendo el lugar por excelencia para Ohtani, por la oportunidad de la postemporada y la adaptación que ya tiene al estado californiano. Ohio, puede ser otro lugar por la disponibilidad en nómina que posee Cincinnati y quin ya ha alojado grandes estrellas en el pasado como Ken Griffey Jr, e incluso jugadores como Shin-Soo Cho, entre los orientales.

Yankees nunca será un puerto a rechazar, sin embargo, si no cambian su posición en el standing, es posible que el destino de Ohtani sea diferente y es sin duda, un aislante en el momento para la franquicia más exitosa y el mejor jugador de la actualidad.