¿El “Alcalde Salitre”? Zohran Mamdani rompe el silencio ante la supuesta maldición que tiene a los Mets por el suelo ¡Esto es lo que faltaba! En Queens ya no saben si culpar al picheo, al bateo o a la brujería. Los fanáticos aseguran que el alcalde de Nueva York "saló" al equipo tras un saludo con Mr. Met y la racha de 11 derrotas no es casualidad. Mamdani responde al apodo de "Mayor Mambino", mientras Juan Soto se prepara para romper el hechizo. ¿Es mala suerte o pura mediocridad?

Si usted cree que el “fua” o el “mal de ojo” no existen, pregúntele a un fanático de los Mets de Nueva York. El equipo de Queens está viviendo un verdadero calvario con 11 derrotas consecutivas, hundidos en el frío sótano del Este de la Nacional. Pero la polémica en las redes sociales no es solo por los errores de Bo Bichette (quien parece el peor fichaje de la historia ahora mismo), sino por una supuesta “maldición política”.

El saludo de la discordia: ¿Llegó el “Mayor Mambino”?

Todo empezó cuando el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se puso de “gracioso” a intercambiar saludos con la mascota del equipo, Mr. Met. Desde ese preciso segundo, los Mets no han vuelto a ganar ni en PlayStation. La coincidencia es tan bárbara que los fanáticos ya lo bautizaron como el “Mayor Mambino”, una clara referencia a la fatídica Maldición del Bambino que secó a los Medias Rojas por casi un siglo.

Ante la ola de ataques y memes, Mamdani no tuvo de otra que salir al frente:

“Aceptaré que me llamen Mayor Mambino por hoy, pero todavía queda mucho béisbol y mantengo la fe como muchos fans en la ciudad”, declaró el político intentando calmar las aguas.

¿Salitre o falta de Juan Soto?

Para el dominicano que sigue la pelota, el diagnóstico es claro: a los Mets les falta “grasa” y les sobra “salitre”. Mientras tipos como Bichette no dan un hit ni a una piñata, la ausencia de nuestro Juan Soto ha dejado un hueco del tamaño del Yankee Stadium en el lineup. Sin el “Pacheco” dominicano, el equipo luce sin alma, sin respeto en el plato y sin ese “tigueraje” necesario para salir de las malas rachas.

¿Se rompe el maleficio contra los Twins?

Este martes, los Mets reciben a los Minnesota Twins en una serie que define si el equipo todavía tiene pulso o si hay que llamar al cura. Con ocho juegos por debajo de .500 en apenas semanas, el tiempo se agota para el mánager criollo Carlos Mendoza.

¿Podrá el regreso de Soto limpiar el “fua” del alcalde o es que la “Maldición del Mambino” llegó para quedarse en Queens? Lo cierto es que en los colmados de Washington Heights ya se comenta: “A esos Mets no los salva ni un baño de ruda”. ¡La cosa está color hormiga brava!