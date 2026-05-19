El árbitro robot llegó a la MLB: lo que los primeros datos del sistema ABS revelan sobre el béisbol de 2026 La reacción al sistema automatizado de revisión de jugadas ha sido mayoritariamente positiva. Los Twins lideran en desafíos con 124. Carson Kelly de los Cubs es el jugador más efectivo con 84% de éxito. Las bases por bolas subieron al nivel más alto en 25 años — pero las carreras no aumentaron.

El Sistema Automatizado de Revisión de Jugadas (ABS) de la MLB es completamente nuevo en 2026. Y sin embargo, ya se siente como si siempre hubiera estado ahí.

Cada vez que un bateador, receptor o lanzador toca su gorra para solicitar una revisión, hay una pequeña oleada de emoción en el parque. El manager de los Rays, Kevin Cash, lo resumió perfectamente a principios de temporada:

“Como ocurre con muchas de las novedades que la MLB ha implementado a lo largo de los años, se habla mucho de ello, y luego, dos semanas después del inicio de la temporada, se siente totalmente normal. De hecho, me da la sensación de que llevamos usando este sistema bastante tiempo.”

La reacción en todo el deporte ha sido mayoritariamente positiva. Pero los datos ya empiezan a contar una historia interesante — y no siempre la que se esperaba.

¿Los equipos desafían por igual?

Para nada. La disparidad es uno de los hallazgos más sorprendentes de las primeras semanas.

Los Minnesota Twins lideran la liga con 124 desafíos. Los Boston Red Sox son los más conservadores con apenas 63. Pero más allá del volumen, la distribución también varía enormemente:

Los Miami Marlins lideran en desafíos de defensores (90) — principalmente sus receptores — pero ocupan el puesto 29 en desafíos de bateadores

lideran en desafíos de defensores (90) — principalmente sus receptores — pero ocupan el puesto en desafíos de bateadores Los Baltimore Orioles invierten la ecuación: sextos en desafíos de bateadores, pero 29 en defensores

Todavía estamos en período de ensayo. Los equipos están probando estrategias distintas y las diferencias probablemente se reduzcan con el tiempo.

¿Qué equipos sacan más provecho de los desafíos?

Según los valores de carreras calculados por Statcast, los Twins y los Colorado Rockies lideran con 4.4 carreras por encima de lo esperado — casi media victoria adicional. Los Texas Rangers están al fondo con -1.6 carreras, una diferencia de 6 carreras entre los mejores y los peores que, proyectada a la temporada completa, podría significar hasta 3 victorias.

Los Cubs y los Cardenales lideran en eficiencia por desafío con 0.13 carreras ganadas por intento. El mensaje para Boston es claro: desafíen más.

¿Quién es el rey del ABS?

Sin dudas: Carson Kelly de los Chicago Cubs. El receptor tiene récord de 21-4 en desafíos — una tasa de éxito del 84% que Statcast traduce en 2.3 carreras por encima de lo esperado, la cifra más alta de cualquier jugador en la liga. Si Kelly fuera un equipo, sus 2.6 carreras totales lo ubicarían en el séptimo lugar de la MLB.

Las víctimas del sistema: los receptores de encuadre

Los primeros perjudicados del ABS son los catchers especializados en encuadre de pitcheos. La habilidad sigue siendo valiosa, pero las oportunidades de “robar” strikes se redujeron notablemente.

En 2025, los 30 mejores encuadradores promediaban 0.704 carreras por encuadre por cada 100 entradas. En 2026, esa cifra cayó a 0.565 — una reducción de casi el 20%.

El efecto más grande: más bases por bolas

El impacto más claro del ABS hasta ahora es el aumento en las bases por bolas. El porcentaje actual es de 9.4% — un punto porcentual por encima del cierre de 2025. De mantenerse, sería el más alto en más de 25 años.

El presidente de los Cubs, Jed Hoyer, lo anticipó:

“Lo mismo que sucedió en las Ligas Menores. No creo que esto sea inesperado en absoluto. Creo que es nuestro trabajo hacer esos ajustes.”

La zona de strike también se redujo: solo el 47.3% de los pitcheos estuvieron dentro de la zona — el porcentaje más bajo desde que existen datos confiables (2008). El año pasado fue 50.6%. Una diferencia enorme.

La paradoja: más boletos, pero no más carreras

Aquí está la sorpresa que nadie esperaba. A pesar del aumento en bases por bolas, las carreras no subieron. Los equipos promedian 4.42 carreras por juego — menos que las 4.45 de 2025.

¿Por qué? Porque nadie puede batear.

El promedio acumulado de la liga es .241 — por debajo del .245 de 2025. De no subir, sería el tercero más bajo en la historia del béisbol, después de 1908 y 1968. El BABIP actual de .288 sería el más bajo desde 1992.

Y los jonrones tampoco subieron — la tasa actual es de 2.8%, por debajo del 3.1% de 2025.

Los roces del sistema: inconsistencias entre árbitros

No todo ha sido perfecto. Los conflictos más frecuentes giran en torno a las decisiones de los árbitros sobre si conceder o no una revisión. El manager de los Royals, Matt Quatraro, lo expresó con claridad:

“Ha sido menos de lo que esperaba. Algunos equipos han sido muy inflexibles en cuanto a la inmediatez. A veces se acepta el lateral del casco. Otras veces se acepta una demora mayor.”

Inconsistencias que se espera se corrijan con el tiempo, mientras equipos, jugadores y árbitros terminan de entender qué significa realmente el béisbol automatizado.

La conclusión más importante

Con o sin árbitro robot, el béisbol sigue siendo béisbol. El ABS ha traído más boletos, una zona de strike más pequeña y una nueva capa de estrategia al juego. Pero la ofensiva no explotó como muchos esperaban — y el promedio de bateo sigue en niveles históricamente bajos.

El veredicto final llegará en años, no en semanas. Por ahora, la experiencia es positiva — y eso ya es un buen comienzo.