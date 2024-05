El arquitecto digital detrás de la imagen de Juan Soto: “La esencia vale más que el video” Este artículo profundiza en la labor del Community Manager (CM) de Juan Soto y su enfoque centrado en transmitir ideas sobre la mera estética visual.

10/05/2024 · 09:07 AM

En un mundo digital inundado de contenido visual, Luiggi Chávez, el Community Manager (CM) de Juan Soto, destaca la importancia de transmitir ideas sobre la mera estética. Este artículo explora el impacto de su trabajo en la creación y gestión de la imagen de una superestrella del béisbol y cómo ha transformado la presencia en línea del jugador.

Desde finales de 2021, Juan Soto, la estrella de los Nacionales de Washington, ha pasado de publicar contenido casual en redes sociales a compartir material cuidadosamente producido gracias al trabajo de Luiggi Chávez, su Community Manager.

El cambio en la estrategia digital de Soto se debe en gran medida a la intervención de Luiggi José Chávez, un profesional en multimedia graduado del ITLA. Chávez reconoció el potencial del jugador y, tras una serie de conversaciones, lo convenció de trabajar juntos para mejorar su presencia en línea. Desde entonces, Chávez se ha encargado de capturar y editar material exclusivo, garantizando una estética impecable en cada publicación.

El proceso de trabajo de Chávez involucra viajar constantemente a los estadios de béisbol de las Grandes Ligas, donde recopila contenido exclusivo que luego edita utilizando programas de edición de alta calidad. Sin embargo, más allá de la estética visual, Chávez enfatiza la importancia de transmitir ideas y conectar con los fanáticos a través del contenido digital.

Aunque los peloteros no suelen ser tan buscados por los patrocinadores como los futbolistas o baloncestistas, la labor de Chávez ha contribuido al crecimiento de la presencia de Juan Soto en el mundo digital, lo que se refleja en sus ingresos por patrocinios. Con marcas como Under Armour, Wilson, New Era y Topps respaldando al jugador, Chávez ha demostrado que la calidad del contenido puede tener un impacto significativo en el atractivo comercial de un atleta.