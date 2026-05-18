Hubo un tiempo en que batear .300 era el sello de un bateador de élite en las Grandes Ligas. Una marca de prestigio, de orgullo, de permanencia en el juego. Hoy, ese número se ha convertido casi en una rareza — y los dominicanos, como el resto del béisbol, navegan en un deporte que cambió sus valores fundamentales.

Los dominicanos en los rankings de bateo 2026

Hay buenas noticias para la República Dominicana en los líderes de bateo de 2026. Otto López de los Marlins de Miami encabeza las Grandes Ligas con .344 de promedio — una cifra extraordinaria en la era moderna del béisbol. El segundo dominicano en la Liga Nacional es Elly De La Cruz con .302, mientras que Oneil Cruz aparece en el puesto 43 con .259.

En la Liga Americana, los primeros dominicanos son Vladimir Guerrero Jr. (.286), Ángel Martínez (.266) y Jesús Sánchez en el puesto 32 con .259.

| Jugador | Liga | Promedio |

| Otto López | Nacional | .344 |

| Elly De La Cruz | Nacional | .302 |

| Oneil Cruz | Nacional | .259 |

| Vladimir Guerrero Jr. | Americana | .286 |

| Ángel Martínez | Americana | .266 |

| Jesús Sánchez | Americana | .259 |

El promedio de las Grandes Ligas en caída libre

Para entender por qué estos números son notables, hay que ver el contexto general. El promedio de bateo de toda la MLB ha caído de manera sostenida:

| Año | Promedio MLB |

| 2000 | .270 |

| 2003 | .264 |

| 2023 | .248 |

| 2024 | .243 |

| 2025 | .245 |

| 2026 | .240 |

En el año 2000, 25 peloteros de la Liga Americana batearon .300 o más — con Manny Ramírez entre los primeros 10. En la Nacional, 27 jugadores alcanzaron esa marca, incluyendo a Moisés Alou, Vladimir Guerrero padre y Luis Castillo. En 2025, en toda la Liga Nacional, solo Trea Turner (.304) superó los .300 puntos. El único dominicano fue Jeremy Peña (.304).

Las razones del cambio

¿Por qué el béisbol moderno ya no valora el promedio de bateo como antes? Las razones son múltiples y estructurales:

1. La industria cambió sus métricas

El mánager Mike Shildt lo dijo sin rodeos a The Athletic: “Hay jugadores que podrían batear para un buen promedio si realmente se dedicaran a ello. Pero la industria no lo valora ni lo fomenta.”

2. Los jugadores siguen las señales del mercado

Francisco Lindor de los Mets lo resumió con una claridad brutal: “El juego no te dice que batees .300. El juego te dice que te embases y conectes jonrones, así que eso es lo que la mayoría de los muchachos están haciendo.”

3. El swing moderno busca el aire

Los bateadores comenzaron a balancear el bate hacia arriba con más frecuencia — lo que genera más jonrones, pero también más elevados y más ponches. El béisbol actual premia el OPS, el slugging, los jonrones y los boletos.

4. Más lanzadores, más variedad

Ted Williams (1939-1960) enfrentó 447 lanzadores distintos en toda su carrera. Andrew McCutchen ha visto al menos 1,527 pitchers diferentes — más del triple. La especialización del pitcheo moderno hace que batear para promedio sea exponencialmente más difícil.

5. La defensa mejoró

Los fildeadores actuales son más atléticos y cubren mucho más terreno — lo que convierte en out muchos batazos que en otra era habrían sido hits.

Ted Williams y la ciencia que sigue vigente

En “La ciencia de batear” — el libro que Williams escribió con John Underwood — el Esplendoroso identificó tres factores para batear con éxito:

1. Conseguir una buena pelota para batear

2. Tener el pensamiento adecuado — incluyendo saber cuál es el mejor lanzamiento del pitcher

3. Ser rápido con el bate

Los principios siguen siendo válidos. Lo que cambió es lo que el béisbol moderno hace con esos principios — y hacia dónde apunta el swing cuando la pelota llega.

Otto López, bateando .344 en 2026, es la prueba de que el arte de batear para promedio no ha muerto. Solo se ha vuelto más raro. Y por eso, más valioso.