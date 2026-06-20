Béisbol dominicano enciende los motores rumbo al oro en casa Este domingo inician las prácticas de cara a Santo Domingo 2026.

El gerente general Luis Polonia Jr. convocó a un nutrido pelotón de 57 jugadores en la IPL Academy de San Antonio de Guerra, buscando estructurar un equipo blindado que haga respetar la casa en la cita centrocaribeña.

Todo listo para el primer play ball de las prácticas

La cuenta regresiva para los “XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026” ha entrado en su etapa más intensa para el deporte rey de los dominicanos. El gerente general del combinado patrio, Luis Polonia Jr., anunció oficialmente el inicio de los entrenamientos de la preselección nacional para este domingo 21 de junio, marcando el punto de partida oficial del camino en busca de la medalla de oro en nuestra propia tierra.

La cita para el primer llamado a los entrenamientos está pautada para las 10:00 de la mañana en las modernas instalaciones de la IPL Academy, ubicada en El Toro de San Antonio de Guerra, en Santo Domingo Este. El cuerpo técnico, encabezado por Polonia Jr., evaluará el acondicionamiento físico y el ritmo de juego de las piezas convocadas, mientras el comité organizador de los Juegos define el calendario oficial de competencia para el torneo de béisbol.

Un roster de 57 peloteros con sello de experiencia y juventud

La oficina de operaciones de la escuadra quisqueyana estructuró una lista amplia de 57 jugadores que combina la veteranía y el liderazgo de figuras reconocidas en la pelota invernal (LIDOM) con el empuje de jóvenes talentos que buscan ganarse un puesto en el roster definitivo.

El desglose oficial de los peloteros convocados a las prácticas dominicales se distribuye de la siguiente manera:

Receptores (5): Pedro Severino, Randy Florentino, Edward Uceta, Deivi Grullón y Bryan Hernández.

Jugadores del Cuadro (11): Anthony García, Kelvin “Lolo” Sánchez, Bladimir Restituyo, Cristopher Familia, Jesús Martínez, Sabriel Polanco, Diego Hernández, Aneury Tavarez, Inmanol Varga, Starlin Javier y Bryan González.

Jardineros (13): Michael De León, Alfredo Reyes, Yamaico Navarro, Isaac De León, Irving Ortega, Bryan Hernández, José King, Geury Estévez, Omar Meregildo, Edwin Espinal, Luis Chevalier, Rafael Morel y Junior Sanquintín.

Lanzadores (28): Enny Romero (LHP), Sammy Tavarez (RHP), Carlos Belén (RHP), Carlos Calderón (RHP), Dionys Rodríguez (RHP), Armando Vásquez (LHP), William Ramírez (RHP), Bryaner Sánchez (RHP), Diógenes Almengó (RHP), Edwin Adón (RHP), Efralin De León (LHP), Engel García (RHP), Feliz Ramírez (RHP), José Acosta (RHP), Lisalverto Bonilla (RHP), Olvis Parra (RHP), Ramón Henríquez (RHP), Wilker Reyes (LHP), Yenfri Sosa (LHP), Geury Gervacio (LHP), Maxuel Hernández (RHP), Luis David Reyes (RHP), Benjamín Arias (RHP), Junior Piña (RHP), Juan Méndez (RHP), Leonardo Rodríguez (RHP), Jerson Ramírez (RHP) y Jorge Geraldo (RHP).

La presencia de brazos probados en la pelota internacional como el zurdo Enny Romero y el derecho Lisalverto Bonilla, sumada a maderos de impacto y experiencia como el de Yamaico Navarro, garantizan un núcleo competitivo de primer nivel para la escuadra duartiana.