El bombazo de Ronny Mauricio que silenció a Anaheim y salvó a los Mets ¡El "Marciano" Ronny Mauricio aterrizó en Anaheim y puso a gozar a los Mets! Tras verse contra las cuerdas, apareció el poder dominicano para rescatar un partido que parecía perdido.

Tras ir perdiendo 3-0, el dominicano se vistió de héroe con un cuadrangular solitario en el séptimo inning. El relevo de Nueva York estuvo intratable, retirando a los últimos 21 bateadores de los Angelinos para sellar un triunfo épico.

¡Qué triunfo, señores! Los New York Mets (11-21) sacaron la casta en el inicio de su gira por el Oeste y vencieron 4-3 a los Los Angeles Angels. No fue una victoria cualquiera; fue la remontada más grande del equipo en lo que va de temporada y vino justo después de que la gerencia le diera el “voto de confianza” al manager Carlos Mendoza.

El momento de Ronny Mauricio

El juego estaba empatado a tres en la parte alta de la séptima entrada cuando Ronny Mauricio castigó un lanzamiento de José Fermín. La bola salió disparada a 111.3 mph por todo el jardín derecho, marcando su primer jonrón de la temporada y poniendo a los Mets al frente de forma definitiva. Mauricio demostró que su bate está listo para ser el motor que este equipo necesita.

Una muralla en el montículo

Aunque el abridor Christian Scott permitió tres carreras (dos limpias) en cinco entradas, lo que hizo el bullpen fue de otro planeta:

Huascar Brazobán: Se llevó la victoria (2-0) tras un sexto inning perfecto.

Brooks Raley y Luke Weaver: Mantuvieron el candado puesto en el séptimo y octavo.

Devin Williams: Entró en el noveno para recetar dos ponches y anotarse su tercer salvamento.

Dato histórico: Entre Scott y los relevistas, los Mets retiraron a los últimos 21 bateadores que enfrentaron. ¡Dominio total!

Los otros protagonistas

Antes del tablazo de Mauricio, Marcus Semien fue clave al conectar un sencillo remolcador de dos carreras en el sexto episodio para empatar el encuentro, mientras que el receptor Francisco Álvarez también aportó con un hit impulsador. Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler había adelantado a su equipo con un jonrón de dos carreras en la primera entrada, pero no fue suficiente para frenar el empuje neoyorquino.

¿Ustedes creen que este jonrón de Ronny Mauricio es el despertar que tanto esperábamos del dominicano? ¿Podrán los Mets usar esta victoria para salir del fondo de la tabla?