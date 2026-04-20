¡El Bronx está en Llamas! Judge y el “Fenómeno” Rice humillan a los Royals y borran récords históricos La "Línea del Bronx" no tuvo piedad: Aaron Judge y el novato sensación Ben Rice conectaron bombazos para sentenciar la barrida sobre Kansas City. Con este "back-to-back" de poder, el Capitán y su nuevo escudero se meten en un club exclusivo donde solo habitan leyendas como Mickey Mantle.

Si usted pensaba que los Yankees de Nueva York estaban dormidos, despierte, porque lo que se vivió este domingo en el Yankee Stadium fue una verdadera exhibición de “palos”. Los Mulos no solo le ganaron a los Reales de Kansas City 7-0 para completar la barrida, sino que lo hicieron con una autoridad que pone a temblar a toda la Liga Americana.

El Juez dicta sentencia y Rice pone el sazón

La fiesta empezó temprano. En la misma primera entrada, el Capitán Aaron Judge castigó una curva de Cole Ragans con un misil de 424 pies por todo el jardín central. No fue un jonrón cualquiera: fue su número 90 en una primera entrada, consolidándose como el terror de los lanzadores apenas se suben a la lomita.

Pero la verdadera “grasa” del partido llegó en el segundo inning. Ben Rice, el novato que tiene a todo Nueva York hablando dominicano, conectó su octavo cuadrangular de la temporada (su cuarto en partidos consecutivos). Rice, quien bateó como abridor por primera vez, demostró que el uniforme no le queda grande y que su madero es dinamita pura.

A la altura de Mantle y Berra

Aquí es donde la cosa se pone picante. Con este despliegue de poder, Judge (9 HR) y Rice (8 HR) se convirtieron en apenas la tercera pareja en la historia de los Yankees en conectar al menos 8 jonrones cada uno en los primeros 22 juegos de una temporada. ¿Saben quiénes fueron los otros? Nada más y nada menos que Mickey Mantle y Yogi Berra (1956), y el propio Judge con Anthony Rizzo en 2022. ¡Estamos hablando de niveles de Salón de la Fama!

Un mensaje para el resto de la liga

Después de una racha amarga, los Yankees han recuperado el swing, superando a los Royals con un global de 24-6 en la serie. Mientras el pitcheo de Ryan Weathers mantenía a raya a Kansas, el dúo dinámico de Judge y Rice se encargaba de que la grada no dejara de saltar.

Para el fanático de RD, ver a un novato como Rice acoplarse de esa manera con el Capitán es la señal de que los Yankees van por el trofeo número 28. Si estos dos siguen así, preparen el picapollo, porque este verano en el Bronx va a ser largo y lleno de fuegos artificiales.