El consejo de David Ortiz al Mayor Clásico tras los escándalo de violencia intrafamiliar El dembowsero pidió a los medios de comunicación «que difunden y desinforman días tras días al respecto», no hacer leña del albor caído y respetar a su esposa quien cumple prisión luego de haberlo herido con arma blanca; y el ex grandeligas y Salón de la Fama de la MLB aprovechó para darle un sabio consejo.

Este domingo se dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Carolina Tamayo, esposa de Emmanuel Reyes, el artista urbano conocido como “El Mayor Clásico”. Deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, luego de ser acusada de herir con arma blanca al intérprete.

Tras la medida impuesta en contra de su pareja, el artista salió visiblemente afectado del tribunal. El cantante no se querelló contra su esposa, pero el Ministerio Público sometió el caso de oficio, y decidió continuar el mismo.

Carolina Tamayo fue arrestada el pasado jueves durante un allanamiento con orden judicial en su residencia en Santo Domingo Este y ese mismo día el Ministerio Público procedió con su sometimiento a la justicia.

El Mayor procedió a publicar un comunicado a su fanaticada el mediodía de este lunes vía su cuenta oficial de Instagram expresando su sentir al respecto, en donde explicó:

“Como todo saben en esta semana mi familia y yo nos hemos vistos atravesando un proceso dificil y a la vez delicado. Por esta razón quiero expresar y dejar clara mi posición ante todo esto…

1ro: Para mí la familia lo es todo, me duele y lamento profundamente lo que está atravesando MI ESPOSA Carolina. Pase lo que pase yo siempre le daré mi apoyo, no la dejaré sola ahora ni mañana, confío en Dios en que todo saldrá bien apelando a la compresión.

2do: Una vez más pido respeto a los medios que difunden y desinforman días tras días al respecto. Todo lo que quieran saber yo mismo les daré todas sus respuestas si me lo solicitan, pero no quieran hacer leña del albor caído. He visto cómo han sido despiadados con mi esposa, y si preguntan qué siento cuando veo con la crudeza que la han tratado, les diría que siento que se me desploma mi alma, porque sé que ella no está preparada para esto ella es una mujer de su casa que nunca a estado envuelta en controversias. Hagan conmigo lo que quieran pero a ella respétenla así como a los demás miembro de su familia y de la mía.

3ro: Yo siempre seré El Mayor Clásico y aunque este circo no me guste la función debe continuar. Esta fue la vida que elegí y aquí estoy con la frente en alto ante el mundo que me hizo.

Gracias a todos mis seguidores que día a día sean mantenido orando por mi y mi familia dentro de este proceso.”

De inmediato, David Ortiz, que también ha pasado por momentos entre la fama, rumores, incidentes delicados y con la justicia, no vaciló en dar su sabio consejo a su amigo, respondiendo a la publicación de El Mayor Clásico con este comentario:

“manito mi único consejo es que le pida a Dios con fè este es un aprendizaje que gracias a él no paso a mayores… yo soy testigo de tu relacion con tu esposa, todo pasara y tomara su lugar de nuevo y lo más importante que ustedes 2 como pareja maduren y que ese amor se concretize con hechos porque los hechos son los que nos alejan de episodio como este… tranquilo que después de la tormenta solo queda la calma olvidate de la gente que en todo malversan TQpila y tírale a tu loco”

El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown y leyenda de Boston dio todo su apoyo a su compatriota e hizo el llamado a buscar ayuda y a establecer una comunicación efectiva. Big Papi, recibió a su vez varios comentarios de usuarios de la red social, todos en acuerdo y gratificación por sus atinadas palaras.