El curioso fenómeno de los zurdos que Boston está formando en su rotación Payton Tolle y Jake Bennett comparten características poco comunes y están dejando una señal clara sobre el tipo de lanzador que los Medias Rojas buscan, mientras Jacob Wilson establece un récord defensivo en las Grandes Ligas.

Los Medias Rojas de Boston están construyendo una parte llamativa de su rotación alrededor de dos lanzadores zurdos jóvenes que, además de compartir equipo, tienen una serie de características prácticamente calcadas. Payton Tolle, de 23 años, y Jake Bennett, de 25, representan una combinación poco habitual en la historia de la franquicia y, al mismo tiempo, una posible muestra del perfil de pitcher que Boston está tratando de desarrollar.

De acuerdo con el análisis de Tom Verducci, de Sports Illustrated, Boston solamente había utilizado anteriormente a dos lanzadores zurdos de 25 años o menos como parte de su rotación en una misma temporada una vez en su historia, tomando como mínimo 12 aperturas por lanzador. Ocurrió en 1949, cuando Mickey McDermott, de 20 años, y Chuck Stobbs, de 19, se combinaron para conseguir marca de 16-10 en un equipo de Boston que ganó 96 partidos y terminó segundo.

La comparación histórica también sirve para mostrar que tener jóvenes zurdos en una rotación no garantiza necesariamente una carrera brillante. Stobbs debutó en Grandes Ligas a los 18 años y posteriormente fue enviado a los Medias Blancas de Chicago, que poco después lo cambiaron a los Senadores de Washington. Su carrera quedó asociada a algunos episodios singulares de la historia del béisbol.

En 1951, por ejemplo, Stobbs permitió el gigantesco jonrón de Mickey Mantle que salió del Griffith Stadium. El batazo fue medido por Red Patterson, director de relaciones públicas de los Yankees, en 565 pies y ayudó a popularizar el concepto del “home run” medido con cinta. Cinco años después, Stobbs protagonizó otra situación extraordinaria al lanzar un pitcheo descontrolado que, según el relato, terminó 17 filas dentro de las gradas. En 1957, cerró la temporada entrando en el décimo episodio del último partido con récord de 8-19. Permitió imparables a los tres bateadores que enfrentó y terminó con 20 derrotas.

Tolle y Bennett, sin embargo, llegan con un perfil mucho más prometedor.

Ambos son zurdos, miden 6 pies y 6 pulgadas y poseen una característica especialmente valorada en el análisis moderno del pitcheo: una extensión excepcional hacia el plato. Tolle registra 7.3 pies de extensión y Bennett 7.1. Según los datos citados por Verducci, solamente existen 35 lanzadores zurdos con al menos 6.7 pies de extensión y un mínimo de 500 pitcheos. Seis de ellos han lanzado para Boston esta temporada: Tolle, Bennett, Garrett Crochet, Connelly Early, Erik Miller y Aroldis Chapman.

La similitud entre ambos prospectos de Boston va todavía más lejos. Tolle nació en Bethany, Oklahoma, mientras Bennett es de Bixby, también en Oklahoma. Los dos fueron seleccionados en la segunda ronda del draft. Tolle pesa 234 libras y Bennett 250. Además, sus números de efectividad son muy cercanos: 3.30 para Tolle y 3.17 para Bennett en 2026.

Tolle ha trabajado 107 entradas y Bennett 116. Es una carga especialmente significativa porque ambos están a punto de establecer las mayores cantidades de innings de sus respectivas carreras, contando incluso su etapa universitaria. Tolle tenía como máximo anterior 108⅓ entradas y Bennett 117.

El problema para Boston es que esos límites están llegando en plena lucha por los objetivos de la temporada. Todavía les quedaban entre ocho y nueve aperturas, además de la posibilidad de disputar la postemporada. La gestión de sus cargas de trabajo, por tanto, puede ser tan importante como sus estadísticas.

Los datos sobre descanso refuerzan la preocupación. Tolle ha abierto seis de sus 19 partidos con apenas cuatro días de descanso, mientras Bennett lo ha hecho cinco veces en 13 aperturas. Entre los lanzadores zurdos menores de 25 años con más innings acumulados con cuatro días de descanso en 2026, Bennett aparece segundo con 30⅔ entradas y Tolle tercero con 30⅓, solamente detrás de Parker Messick, de Cleveland, con 57.

El desafío para los Medias Rojas es encontrar el equilibrio entre aprovechar el rendimiento de sus jóvenes brazos y evitar sobrecargarlos. La similitud entre Tolle y Bennett puede ser una fortaleza competitiva, pero también significa que Boston debe administrar cuidadosamente dos piezas jóvenes sometidas simultáneamente a una exigencia creciente.

Jacob Wilson y el valor de hacer bien lo básico

Mientras Boston llama la atención con sus jóvenes lanzadores, Jacob Wilson, de los Athletics, está construyendo su propia historia desde el campocorto.

A SPARKLING play by Jacob Wilson 🤩 pic.twitter.com/nNFBNtYJwl — MLB (@MLB) April 4, 2026

Wilson disputó el domingo su partido número 111 consecutivo sin cometer un error, superando el récord de juegos consecutivos sin error para un campocorto que pertenecía a Mike Bordick.

El dato resulta todavía más interesante al observar cómo han cambiado las evaluaciones estadísticas sobre su defensa. La métrica Outs Above Average pasó de calificarlo con -3, es decir, por debajo del promedio, en la temporada anterior, a +8 este año, una transformación que coincide con una mejoría notable de su rango: de -2 a +6.

Sin embargo, el manager de los Athletics, Mark Kotsay, pone el énfasis en elementos que las métricas no siempre capturan completamente. Según su valoración, Wilson quizá no tenga el rango considerado de élite por Statcast, pero compensa colocándose correctamente, realizando las jugadas y utilizando un brazo potente.

Ahí aparece uno de los aspectos más interesantes de su defensa: los pies.

Observar el trabajo de pies de Wilson permite entender por qué su consistencia puede ir más allá de simplemente acumular partidos sin errores. Su capacidad para posicionarse y leer los rebotes de la pelota reduce las situaciones en las que un defensor queda obligado a reaccionar ante un mal bote.

En otras palabras, Wilson no necesita convertir cada jugada en una demostración espectacular de alcance si consigue estar exactamente donde debe cuando la pelota llega.

Eso conecta las dos historias aparentemente distintas de Boston y Oakland. El béisbol moderno dispone de cada vez más herramientas para medir el rendimiento, pero los fundamentos siguen teniendo un peso enorme. En Boston, la extensión de Tolle y Bennett ayuda a explicar por qué sus pitcheos pueden ser particularmente efectivos desde el punto de vista de la percepción y la ejecución. En Oakland, el posicionamiento y el trabajo de pies ayudan a explicar cómo Wilson ha construido una racha defensiva histórica.

El elemento común es que detrás de los números existen habilidades concretas. La extensión puede transformar la percepción de un lanzamiento; el buen posicionamiento puede convertir una jugada difícil en una rutinaria. Y en ambos casos, el reto consiste en demostrar que esas características pueden sostenerse cuando aumenta la exigencia.

Para los Medias Rojas, la prioridad inmediata será proteger los brazos de Tolle y Bennett mientras siguen compitiendo. Para los Athletics, Wilson ofrece una referencia defensiva que combina récord, fundamentos y una evolución estadística significativa. Son dos ejemplos distintos de cómo el béisbol actual intenta encontrar ventajas en detalles que antes podían pasar inadvertidos.