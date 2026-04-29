¿El Cy Young tiene sabor latino? José Soriano acecha la cima en la primera encuesta del 2026 ¡Poder dominicano en el montículo! La primera gran encuesta de MLB.com ha soltado sus resultados y el nombre de José Soriano retumba en toda la Liga Americana.

Aunque los favoritos de siempre intentan dominar, el derecho de los Angelinos está lanzando “fuego” y se ha metido de lleno en la pelea por el galardón más preciado para un lanzador. ¿Estamos ante el próximo gran as dominicano?

La temporada de Grandes Ligas apenas calienta, pero la carrera por el Premio Cy Young 2026 ya tiene a los expertos sacando cuentas. En la primera encuesta oficial de la campaña, presentada por Jason Foster, ha quedado claro que el dominio no tiene un solo dueño, y hay un nombre dominicano que está haciendo que los votantes miren dos veces hacia Anaheim: José Soriano.

Soriano: De relevista a pesadilla de la Americana

Si bien los pronósticos de pretemporada apuntaban a los nombres de cartelera, lo que está haciendo José Soriano con los Angelinos de Los Ángeles es digno de un análisis profundo. El dominicano ha pasado de ser una pieza de profundidad a convertirse en un auténtico “caballo de batalla” que presiona seriamente a los favoritos.

El arsenal: Soriano ha mantenido a raya a las mejores ofensivas de la liga con una combinación de potencia y control que pocos esperaban a este nivel de madurez.

La percepción: En la encuesta realizada entre expertos de MLB.com, Soriano recibió un apoyo masivo, colocándose en una posición privilegiada dentro del Top 5 de la Liga Americana. No es solo que esté ganando juegos, es la forma en que está dominando a sus rivales.

El panorama de la Liga Americana

Aunque Soriano es la gran historia latina, la competencia es feroz. La encuesta revela que la lucha será cerrada hasta el último out de septiembre. Sin embargo, el hecho de que un lanzador dominicano esté liderando la conversación tan temprano en la temporada habla del excelente estado de forma del pitcheo quisqueyano en este 2026.

El análisis de Foster sugiere que Soriano ha logrado “descifrar el código” para mantener su efectividad durante más entradas, un paso crucial para cualquier lanzador que aspire al Cy Young. Su capacidad para generar ponches en momentos de alta presión lo ha separado del resto del grupo.

¿Hacia dónde va la carrera?

Esta primera encuesta es solo una fotografía del momento, pero para los dominicanos es un motivo de orgullo ver a uno de los suyos marcando el ritmo en la liga más competitiva del mundo. Si Soriano mantiene el ritmo, no solo estaremos hablando de un All-Star, sino del posible heredero de la gloria de Pedro Martínez y Sandy Alcántara.

¿Cree usted que José Soriano tiene el “gas” suficiente para aguantar toda la temporada y traer el Cy Young a la República Dominicana, o los veteranos terminarán imponiendo su jerarquía?