Con la peor efectividad de la MLB, el pitcheo de Houston está cometiendo un pecado imperdonable. Un reporte revela que los lanzadores de Joe Espada están regalando bases libres precisamente a quienes menos deberían, complicándose la vida de forma absurda.
¡Atención Houston, tenemos un problema grave! Los Astros de Houston no solo están lidiando con una plaga de lesiones que parece una maldición, sino que su staff de pitcheo está fallando en una zona donde se supone que el trabajo debe ser “fácil”. Al entrar al juego de este sábado contra los Medias Rojas, el equipo posee la peor efectividad colectiva de las Grandes Ligas con un espantoso 5.93.
El dato que da vergüenza
Según el analista Brian McTaggart de MLB.com, los Astros han otorgado 20 boletos a los novenos bates de las alineaciones contrarias en lo que va de temporada.
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Por qué importa: El noveno bate es, por regla general, el bateador más débil del equipo rival. Si no puedes retirar al último de la fila, le estás dejando la mesa servida a los “caballos” que vienen arriba en el lineup.
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Líderes negativos: Ningún otro equipo en las Mayores ha regalado tantas bases por bolas a los últimos bates, lo que explica por qué los innings se les vuelven eternos a los lanzadores de Espada.
Una rotación en “cuidados intensivos”
El descontrol es un reflejo de la desesperación. Ahora mismo, el único abridor en el que Joe Espada puede confiar ciegamente es el joven Spencer Arrighetti, quien a pesar de dar 5 boletos ante Boston, permitió solo una carrera y ostenta una efectividad de 1.96.
El resto del panorama es oscuro:
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Hunter Brown e Tatsuya Imai: Siguen fuera por molestias en el hombro y fatiga en el brazo.
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Cristian Javier y Ronel Blanco: No hay fecha clara para su regreso de la lista de lesionados.
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Josh Hader: El cerrador estrella también está fuera de combate por una tendinitis en el bíceps izquierdo.
La sentencia
La mala suerte de las lesiones es una realidad, pero el descontrol contra los bates más débiles es una falta de ejecución. Si los lanzadores de Houston no encuentran la zona de strike contra los novenos bates, la temporada 2026 podría terminar antes de que lleguemos al Juego de Estrellas.
¿Ustedes creen que los Astros pueden clasificar con esa rotación tan diezmada o ya es hora de que la gerencia busque un cambio de emergencia? ¿Es falta de concentración o simplemente que los brazos que quedan no tienen el nivel?