El debate está abierto: revelan boleta ideal para el Juego de Estrellas MLB 2026 El reputado analista Matt Snyder revela su boleta ideal para el Clásico de Mitad de Temporada en Filadelfia, destacando el resurgir de veteranos, la irrupción de savia nueva y el sólido paso de las superestrellas de la Gran Manzana.