La crudeza del béisbol de las Grandes Ligas ha vuelto a golpear de frente a una de las promesas del pitcheo caribeño. Tras un inicio de campaña tormentoso y sumido en la inconsistencia, el lanzador derecho dominicano, Brayan Bello, fue enviado oficialmente a la sucursal Triple-A Worcester por la gerencia de los Red Sox de Boston. La noticia, lejos de ser un movimiento rutinario de oficina, caló hondo en la salud mental del atleta, quien abrió su corazón ante la prensa de Adda E. Lavalle Lara con una vulnerabilidad pocas veces vista en Fenway Park.
“Fue un momento difícil, un mal día para mí. Estaba listo para viajar con el equipo, lloré. Tengo una pasión muy fuerte por el béisbol y cuando me dieron la mala noticia, fue muy difícil para mí”, confesó el nativo de Samaná, exponiendo las lágrimas detrás de las luces del negocio.
La debacle ante Baltimore: La gota que derramó el vaso
La drástica medida de la organización de Massachusetts, ejecutada el 5 de junio de 2026, encontró su detonante final en la última apertura de Bello frente a los Orioles de Baltimore. En esa salida, el cuerpo monticular del quisqueyano fue castigado sin misericordia por los maderos rivales:
Castigo tempranero: Permitió un espeso rally de seis carreras en la misma primera entrada.
Números lapidarios: Concluyó su labor con ocho anotaciones limpias en apenas cinco episodios de trabajo.
Efectividad por las nubes: Tras 12 apariciones en la lomita este año, su efectividad se disparó a un insostenible 6.34, acompañado de un récord adverso de 2 victorias y 6 derrotas.
De la resistencia en el Clubhouse al baño de realidad
El descenso a las menores resulta doblemente doloroso para el lanzador debido a la postura que había manifestado públicamente jornadas previas. Ante los incesantes cuestionamientos de los periodistas de Boston sobre un eventual traslado al bullpen, Bello se había plantado con firmeza defendiendo su rol: “Simplemente estoy teniendo una mala temporada. Sé que puedo darle la vuelta”.
La oficina de los Red Sox, sin embargo, ha probado de todo en este 2026 para estabilizar su rotación, alternando a Bello entre aperturas y relevos largos. Curiosamente, sus pasajes más rescatables llegaron saliendo desde el corral de relevistas, un factor que abre la ventana a una reconversión definitiva de sus funciones en el futuro inmediato. Por lo pronto, el derecho asume el trago amargo en Worcester, enfocado en reconstruir la mecánica y la fortaleza mental necesarias para volver a tirar lumbre en las Mayores.