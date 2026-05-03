El desgarrador momento en que Ronald Acuña Jr. abandonó el campo entre lágrimas ¡Se encienden las alarmas en Atlanta y el mundo del béisbol aguanta la respiración! El "Abusador", Ronald Acuña Jr., volvió a abandonar un partido por una lesión en su pierna, desatando el pánico entre los fanáticos de los Braves y de todos los que amamos el buen béisbol.

El astro venezolano sufrió un percance en su pierna izquierda mientras corría las bases ante los Rockies. Con un historial de dos cirugías de rodilla, la incertidumbre reina en el Truist Park: ¿Estamos ante otra larga ausencia del “Abusador”?

¡El corazón de los Bravos está en vilo! En la jornada de este sábado, lo que debía ser una noche de rutina contra los Rockies de Colorado se convirtió en una pesadilla. En un rodado por segunda base, Ronald Acuña Jr. salió disparado de la caja de bateo, pero a mitad de camino hacia la inicial se detuvo cojeando visiblemente, teniendo que ser retirado del encuentro de inmediato.

El fantasma de las lesiones acecha de nuevo

Para Acuña Jr., la palabra “lesión” es un fantasma que no lo deja en paz. Hay que recordar que el jardinero ya ha pasado por el quirófano en dos ocasiones por roturas de ligamento cruzado (ACL):

Temporadas perdidas: Solo pudo jugar 144 partidos entre 2024 y 2025 debido a sus constantes problemas físicos.

La pierna izquierda: El informe preliminar habla de una molestia en la pierna izquierda, la misma zona que ha sido el talón de Aquiles en su meteórica pero accidentada carrera.

¿Qué significa esto para los Bravos?

Aunque Michael Harris II sacó la cara con un jonrón para liderar la victoria de Atlanta, la realidad es que sin Acuña Jr., los Bravos pierden a su motor ofensivo y a su jugador más eléctrico. Ronald es uno de esos talentos que aparecen una vez por generación, pero su durabilidad sigue siendo el gran signo de interrogación.

Se espera que en las próximas horas el equipo someta al venezolano a una resonancia magnética para determinar la gravedad del daño. El equipo de Atlanta (y toda Venezuela) reza para que sea solo un susto y no otra temporada terminada antes de tiempo.

¿Ustedes creen que Acuña Jr. podrá recuperar su nivel estelar después de tantos golpes físicos o las lesiones le robaron su mejor versión? ¿Deberían los Bravos ser más cautelosos con su forma de correr las bases?