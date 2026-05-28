Han sido un par de semanas de ensueño y pura celebración para los Diamondbacks de Arizona. La escuadra desértica ha pisado a fondo el acelerador al ganar 11 de sus últimos 13 compromisos, un tramo de dominio total ejercido contra los Rockies de Colorado y los Gigantes de San Francisco que los ha catapultado a colocarse siete juegos por encima de .500 con un sólido récord de 31-24.
Aunque esta impresionante racha se ha presentado durante el tramo más benévolo de su calendario, los dirigidos por Torey Lovullo han sabido aprovecharlo al máximo, situándose a solo 4.1 juegos de los Dodgers de Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional y empatando con San Diego en la cima del primer Comodín del viejo circuito. Con más de un tercio de la campaña 2026 completado, tres pilares fundamentales explican el tremendo momento de la organización:
1. Ketel Marte comanda una ofensiva demoledora
El despertar del intermedista estelar dominicano, Ketel Marte, es sin duda la noticia más importante en el desierto. Tras ser galardonado como el Jugador de la Semana de la Liga Nacional, el nativo de Nizao ha visto explotar sus registros ofensivos al elevar su promedio de bateo en 67 puntos desde el pasado 15 de mayo.
Durante su actual racha de 11 partidos consecutivos conectando de hit, Marte batea para una línea irreal de .511/.538/.894 con cuatro cuadrangulares y 17 carreras impulsadas, dejando en el olvido un frío inicio de temporada donde promedió un OPS de apenas .619 en sus primeros 41 choques.
“Realmente no veo el comienzo de la temporada como una lucha. La temporada es larga y hay altibajos… Aunque los hits no estaban cayendo, estaba dándole bien a la bola. Soy optimista sobre lo que viene”, declaró con madurez el camarero quisqueyano.
Inspirados por Marte, el resto de los maderos despertó con fuerza anotando 76 carreras en esos 13 juegos, la segunda mayor cantidad en todas las Grandes Ligas en ese período. El resurgir incluye los aportes constantes de Corbin Carroll, el receptor venezolano Gabriel Moreno y una inyección de savia nueva.
2. Una rotación abridora que atendió el llamado
A principios de mes, el dirigente Torey Lovullo sostuvo una reunión seria con sus abridores con un mensaje directo: “Sean mejores”. La respuesta del cuerpo de lanzadores fue inmediata y contundente.
Luego de registrar la peor efectividad colectiva de la MLB (5.42) en los primeros 33 desafíos del año, los abridores de Arizona se han combinado para una microscópica efectividad de 2.51 desde entonces. El repunte ha sido liderado por brazos en estado de gracia:
Merrill Kelly: Presume una efectividad de 2.17 en sus últimas cuatro aperturas, incluyendo el primer juego completo de su carrera en Coors Field el 15 de mayo.
Eduardo Rodríguez: El venezolano se ha mantenido consistente logrando aperturas de calidad en cuatro de sus últimas cinco salidas.
Ryne Nelson y Zac Gallen: Nelson ha caminado hasta la séptima entrada o más en sus últimas cuatro presentaciones, mientras Gallen luce sumamente afinado en sus pasadas dos salidas.
Michael Soroka: Ha estado intratable registrando una efectividad de 1.78 en el mes de mayo.
3. Juventud con impacto inmediato
El tercer factor determinante ha sido la inesperada y exitosa irrupción de tres novatos que no han perdido tiempo en dejar su huella en las Mayores. Primero fue el venezolano José Fernández, encargado de inyectar energía tras una barrida ante los Dodgers; luego se sumó Ryan Waldschmidt en los jardines tras la asignación de Alek Thomas; y finalmente el prospecto Tommy Troy, quien tomó la responsabilidad del bosque izquierdo ante la baja por lesión del cubano Lourdes Gurriel Jr.
Este trío de novatos estuvo en la alineación titular esta semana en San Francisco, demostrando que son piezas vitales para el presente competitivo del equipo y una garantía de éxito para el futuro de la organización.