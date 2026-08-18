El dilema de Edwin Díaz: cuando la potencia deja de ser suficiente El cerrador de los Dodgers regresó de una cirugía de codo, pero perdió comando, altura y parte de la efectividad de su recta. La clave podría estar en su mecánica.

El problema de Edwin Díaz no parece ser simplemente que esté lanzando peor. Los números posteriores a su regreso de una cirugía de codo sugieren algo más específico: el dominicano está teniendo dificultades para repetir su mecánica y, como consecuencia, ha perdido parte de las características que convertían su recta en un arma dominante.

Desde su regreso, Díaz ha permitido ocho carreras limpias y 18 corredores en apenas 6.2 entradas. La situación llegó al punto de que los Dodgers volvieron a colocarlo en la lista de lesionados este martes, esta vez por una lesión que no había sido especificada en el material analizado.

Antes de esa nueva ausencia, el propio Díaz había identificado un posible problema: su “postura” durante el lanzamiento.

La observación resulta interesante porque las métricas y el análisis mecánico apuntan precisamente hacia esa dirección.

La recta perdió parte de su identidad

Díaz ha construido buena parte de su éxito alrededor de una recta de enorme potencia que puede dominar especialmente cuando consigue llevarla hacia la parte alta de la zona.

Pero esa versión del lanzamiento ha cambiado.

En 2024, su recta promedió 97.5 mph y alcanzó una altura promedio de aproximadamente 2.93 pies en el punto analizado. En 2025 mantuvo prácticamente el mismo nivel: 97.2 mph y 2.96 pies.

Antes de su primera visita a la lista de lesionados, sin embargo, la velocidad había caído hasta 95.7 mph, mientras que la altura descendió a 2.75 pies.

Después de su regreso, la velocidad mejoró parcialmente hasta 96.7 mph y la altura hasta 2.85 pies, pero todavía permanece por debajo de los niveles que caracterizaron su recta anteriormente.

La diferencia puede parecer pequeña cuando se observa únicamente una cifra de velocidad. En realidad, para un lanzamiento que depende tanto de su capacidad de dominar la zona superior, la combinación entre velocidad, altura y ubicación puede modificar completamente su comportamiento.

¿Qué está ocurriendo con su mecánica?

El análisis presentado encuentra una diferencia particularmente interesante en el momento de desaceleración del lanzamiento, cuando la mano continúa su recorrido a través del cuerpo después de soltar la pelota.

Al principio de la temporada, Díaz terminaba su movimiento más orientado hacia el plato. Su cabeza quedaba más baja y su espalda más plana.

Después de regresar de la lesión, aparentemente está saliendo antes de esa posición.

Además, su mano termina más abajo. Anteriormente permanecía por encima de la cintura durante la desaceleración; ahora el movimiento parece llevarla hacia la parte inferior de la cadera izquierda.

Eso encaja con la descripción que el propio lanzador hizo de un problema de “postura”.

Y aquí está el punto fundamental: no necesariamente necesita reinventar su repertorio. Necesita recuperar la mecánica que le permita utilizar nuevamente su principal arma de la manera en que mejor funciona.

La recta de Díaz necesita volver a ganar altura y velocidad para recuperar su capacidad de imponerse arriba de la zona.

Pero la nueva lesión añade una incógnita todavía mayor. Si el problema físico está relacionado directa o indirectamente con los cambios mecánicos, el proceso de recuperación tendrá que contemplar mucho más que simplemente volver a lanzar.

Andrew Painter demuestra que a veces la solución está en simplificar

Mientras Díaz representa el caso de un lanzador experimentado intentando recuperar su mejor versión, Andrew Painter ofrece el ejemplo opuesto: un joven pitcher que encontró una solución después de desmontar parte de lo que estaba haciendo.

Painter fue enviado a las menores en junio después de presentar una efectividad de 7.06. En ese momento parecía un lanzador que había perdido el rumbo.

Desde su regreso, la historia cambió radicalmente.

En sus tres aperturas posteriores registra 1-0 y 2.93 de efectividad. Más impresionante todavía, el promedio de bateo de sus rivales cayó de .316 antes de la asignación a las menores a .151 después, mientras que el slugging descendió de .526 a .245.

Eso no parece una simple mejoría circunstancial.

Los Phillies modificaron su mecánica y también reorganizaron su repertorio.

Menos lanzamientos, más identidad

Painter era prácticamente un lanzador de seis pitcheos que intentaba utilizar demasiadas herramientas sin dominar completamente ninguna.

Ahora se ha transformado en un pitcher más concentrado alrededor de cuatro lanzamientos, con un mayor protagonismo del sweeper y una menor utilización del slider y el sinker.

Pero la modificación más significativa fue eliminar prácticamente dos lanzamientos: el splitter y la curva.

En su lugar apareció un cambio de velocidad.

Antes de la modificación, Painter utilizaba el splitter en aproximadamente el 14 % de sus lanzamientos y la curva en el 9 %. Después, ambos quedaron prácticamente fuera de su repertorio: el splitter cayó a 0 % y la curva a apenas 1 %.

El cambio, en cambio, pasó de no existir prácticamente en su repertorio a representar 23 % de sus lanzamientos.

Y el resultado ha sido extraordinario.

En sus primeras tres aperturas utilizando el nuevo lanzamiento, Painter lanzó 55 cambios de velocidad sin permitir un solo hit.

La comparación de las características también favorece al nuevo pitch. El cambio promedia 90.1 mph, con 29.5 pulgadas de caída y 8.4 pulgadas de movimiento horizontal, frente a las 87.4 mph, 27.6 pulgadas de caída y 7.9 de movimiento del antiguo splitter.

Pero quizá lo más importante no sea ninguna de esas cifras.

Painter también consiguió agrupar mejor sus puntos de liberación. Sus lanzamientos comenzaron a salir de una zona más parecida, haciendo más difícil para los bateadores identificar qué venía hasta después de que la pelota abandonara su mano.

Ese principio es fundamental en el pitcheo moderno: cuanto más parecidos sean los lanzamientos en el momento de la liberación, más difícil resulta distinguirlos.

Dos problemas, dos caminos

Los casos de Díaz y Painter muestran dos caras de una misma realidad.

Díaz necesita recuperar una mecánica que le permita volver a explotar un arma que ya demostró ser extraordinaria.

Painter, en cambio, necesitaba simplificar para descubrir qué tipo de lanzador podía ser.

El primero está intentando recuperar su identidad. El segundo acaba de encontrarla.

Y ambos casos dejan una enseñanza importante: en el pitcheo moderno, la velocidad por sí sola no resuelve los problemas.

Un lanzador puede tener una recta de 97 mph y ser vulnerable si no consigue colocarla donde resulta efectiva. Del mismo modo, un pitcher puede mejorar considerablemente aunque reduzca la cantidad de lanzamientos de su repertorio, siempre que los ejecute mejor y consiga ocultarlos detrás de un mismo punto de liberación.

Para Díaz, la prioridad ahora será determinar qué parte de su caída responde a la mecánica y qué parte puede estar relacionada con su condición física. La nueva visita a la lista de lesionados hace que esa pregunta sea todavía más relevante.

Mientras tanto, Painter demuestra que un pitcher no siempre necesita más armas.

A veces necesita saber exactamente cuáles son las que realmente funcionan.

James Wood: poder extraordinario, incluso con muchos ponches

El análisis también coloca bajo los reflectores a James Wood, una de las grandes figuras jóvenes de Washington.

Con apenas 23 años, Wood está proyectando una temporada extraordinaria: alrededor de 130 carreras anotadas y más de 30 jonrones.

Si alcanza esa proyección, se uniría a un grupo histórico de jugadores jóvenes capaces de combinar semejante volumen de carreras y poder ofensivo, incluyendo nombres como Mel Ott, Joe DiMaggio, Ted Williams, Alex Rodríguez y Albert Pujols.

Su físico también es poco común. Con 6 pies y 6 pulgadas, Wood pertenece a una categoría de bateadores extremadamente altos que han conseguido producir grandes cantidades de carreras.

Pero su perfil tiene una contradicción evidente: se poncha muchísimo.

En sus primeros 350 partidos acumula 471 ponches, la cuarta mayor cantidad entre los jugadores incluidos en la comparación. Sin embargo, también suma 214 bases por bolas, 230 carreras y 152 extrabases.

Ese contraste resume muy bien su perfil.

Wood no es un bateador construido alrededor de minimizar el riesgo. Es un jugador que acepta una cantidad considerable de ponches a cambio de generar impacto cuando hace contacto.

Y mientras siga produciendo a niveles cercanos a los de las grandes figuras históricas, esa aparente imperfección puede ser perfectamente aceptable.

En el béisbol moderno, como demuestra el caso de Painter y también el de Díaz, no siempre se trata de hacer más. Se trata de encontrar qué funciona y llevarlo al máximo nivel posible.