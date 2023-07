El dominicano Oliver Mármol y el desperdicio de los catastróficos Cardenales de San Luis El rasgo más devastador de este club es la asombrosa cantidad de ventajas desperdiciadas y derrotas por una carrera. Son la antítesis de lo que solían ser y a lo que los fanáticos de la marca Cardenales estaban tan condicionados a ver durante más de una década. La pesadilla continua.

Si uno no hubiera visto los juegos de los Cardenales en 2023 y no tuviera una imagen completa del equipo, podría pensar que las cosas habían ido bien, o al menos no catastróficas.

Nolan Arenado ha dejado atrás su comienzo lento y podría entrar en el receso del Juego de Estrellas con 20 jonrones y 60 carreras impulsadas. Paul Goldschmidt está lejos de la carrera por el MVP, pero está registrando otra temporada sólida. El mejor prospecto de la MLB, Jordan Walker, ha sido el bateador confiable que anunciaron en las ligas menores. El joven Nolan Gorman ha entregado una buena explosión de poder. Jordan Montgomery sigue siendo uno de los lanzadores más confiables y subestimados de la Liga Nacional. Hay mucho que gustar esta temporada.

Pero todo eso deja de importar si se tiene en cuenta el espantoso cuerpo de lanzadores, la defensa insuficiente, el agente libre estrella de bajo rendimiento (Willson Contreras) y las lesiones (Tyler O’Neill, Adam Wainwright, Tommy Edman y ahora Montgomery) que se han combinado para formar un producto de béisbol de barril inferior irreconocible.

Sin embargo, quizás el rasgo más devastador de este club es la asombrosa cantidad de ventajas desperdiciadas y derrotas por una carrera (19), ya que es la antítesis de los fanáticos de la marca Cardenales que se han vuelto tan condicionados a ver durante más de una década. La pesadilla continuó el viernes.

San tomó una ventaja de 5-1 contra los Medias Blancas de Chicago hasta la sexta entrada antes de que el bullpen explotara. El equipo respondió con fuerza en la siguiente media entrada para recuperar la ventaja, pero pronto se la devolvió a Chicago después de caminar en la carrera ganadora del juego. Es probable que el gerente Oli Mármol se exaspere al ver la misma película noche tras noche.

“Hemos tenido la ventaja más de dos veces en ciertos juegos y la hemos desperdiciado. Con nuestro cuerpo de lanzadores, no podemos regalar outs, e hicimos una cantidad decente de eso hoy” dijo Mármol a Joey Pollizze de MLB.com

Mármol tiene razón, el margen de error es mínimo cuando se confía en uno de los peores cuerpos de lanzadores del béisbol. Los Cardenales han podido superar las deficiencias en el pasado, pero nada en absoluto está saliendo bien para este grupo en 2023. Este colapso más reciente contra los Medias Blancas igualmente asediados días antes del receso del Juego de Estrellas es una prueba incontrovertible de eso.