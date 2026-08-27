La carrera por la supremacía de la Liga Nacional ha convertido a los Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers en los dos principales candidatos para ocupar el primer lugar de los rankings de poder cuando se acerca la postemporada.

En la clasificación más reciente de ClutchPoints, Milwaukee aparece por encima de Los Ángeles. Sin embargo, el reconocido periodista Jon Heyman mantiene una opinión diferente: para él, los Dodgers siguen siendo el equipo que merece ocupar el primer puesto.

Su argumento no se limita al talento individual. Heyman considera varios factores que podrían tener mayor importancia cuando llegue octubre.

La diferencia es mínima

Uno de los principales argumentos de Heyman es que prácticamente no existe una brecha considerable entre ambos conjuntos. De hecho, señaló que solamente un partido separaba a los dos equipos en el momento de establecer su clasificación.

Eso convierte la discusión en una cuestión de percepción: ¿debe premiarse al equipo que ha tenido el mejor rendimiento reciente o al que, sobre el papel, parece tener mayores posibilidades de ganar cuatro series de playoffs?

Heyman se inclina por la segunda opción.

También reconoció que las cuotas de las casas de apuestas fueron un elemento importante para colocar a Los Ángeles por encima de Milwaukee. No necesariamente porque las probabilidades determinen quién es mejor, sino porque funcionan como una referencia adicional sobre la valoración que existe alrededor de cada equipo.

El recuerdo del último enfrentamiento pesa

Existe además un antecedente reciente imposible de ignorar.

Los Dodgers barrieron a los Brewers en los playoffs de la temporada pasada, pese a que Milwaukee tenía la ventaja de jugar en casa. Ese resultado todavía forma parte del contexto cuando se analiza una posible revancha entre ambas organizaciones.

Para Heyman, el historial reciente puede servir como argumento a favor de Los Ángeles, especialmente porque ambos equipos podrían volver a encontrarse en octubre.

La experiencia en escenarios de máxima presión no garantiza una repetición del resultado, pero sí forma parte de la evaluación de un equipo construido para competir por el campeonato.

Skubal cambia el techo de los Dodgers

Uno de los factores que más fortalece la candidatura de Los Ángeles es la incorporación de Tarik Skubal en la fecha límite de cambios.

Los Dodgers ya contaban con una rotación de alto nivel, pero la llegada del lanzador procedente de Detroit elevó todavía más sus expectativas para la postemporada.

Según los datos citados de MLB.com, Los Ángeles ocupaba el cuarto lugar de MLB en efectividad de sus abridores, mientras Milwaukee aparecía tercero. La diferencia, por tanto, es mínima incluso en una de las áreas que tradicionalmente adquieren mayor importancia en octubre.

La presencia de Skubal le proporciona a los Dodgers otra pieza capaz de asumir una responsabilidad importante en una serie corta, algo especialmente valioso cuando el margen de error se reduce.

La ofensiva tampoco separa demasiado a ambos

El enfrentamiento entre Dodgers y Brewers tampoco presenta una diferencia ofensiva abrumadora.

Ambos equipos se encuentran muy cerca en buena parte de las principales categorías ofensivas. Sin embargo, existe una diferencia particularmente marcada en el poder.

Los Dodgers se encuentran entre los mejores equipos de las Grandes Ligas en jonrones, mientras que Milwaukee ocupa el último lugar en esa categoría.

Eso no significa que los Brewers carezcan de capacidad para producir carreras. Su fortaleza ofensiva puede construirse de otras maneras. Pero la capacidad de Los Ángeles para cambiar un partido con un solo swing representa una herramienta adicional, especialmente en una postemporada donde una pelota sacada del parque puede modificar completamente el desarrollo de un encuentro.

El bullpen es la gran interrogante

La principal debilidad de la candidatura de los Dodgers probablemente esté en su bullpen.

Los problemas recientes con sus cerradores han vuelto a generar preocupación. Edwin Díaz ha tenido dificultades durante agosto y Tanner Scott acaba de desperdiciar oportunidades consecutivas contra Atlanta.

Sin embargo, la defensa de Heyman parte de una característica que los Dodgers ya han demostrado: son capaces de improvisar en octubre.

La pasada Serie Mundial fue un ejemplo extremo. Los Ángeles utilizó a varios abridores en situaciones de relevo y terminó dependiendo de un grupo de lanzadores que no necesariamente tenían el perfil tradicional de un bullpen.

Esa capacidad de adaptación es parte del motivo por el que algunos analistas no consideran que los problemas actuales del relevo sean suficientes para sacar a Los Ángeles del primer lugar.

¿Otra batalla en octubre?

La discusión entre Dodgers y Brewers podría terminar resolviéndose donde realmente importa: en los playoffs.

Milwaukee tiene argumentos sólidos para reclamar el primer lugar. Su rendimiento durante la temporada lo respalda y su cuerpo de lanzadores ha sido incluso ligeramente superior al de Los Ángeles en efectividad de los abridores.

Pero los Dodgers tienen una combinación difícil de ignorar: talento ofensivo, profundidad de rotación, la incorporación de Skubal, experiencia reciente en postemporada y capacidad para ajustar su estrategia cuando las circunstancias lo exigen.

Por eso Heyman mantiene a Los Ángeles en la cima.

La clasificación, sin embargo, no resolverá el debate. Si ambos equipos mantienen su nivel y vuelven a encontrarse en octubre, serán los resultados de esa eventual revancha los que determinen si la confianza en los Dodgers estaba justificada o si Milwaukee finalmente consigue darle la vuelta a la historia.