El extraño mal genético que vuelve a amenazar a Shohei Ohtani en los Dodgers Un tremendo susto en las Grandes Ligas enciende los focos amarillos en Los Ángeles tras la salida inesperada del astro japonés por molestias en la rodilla izquierda, obligando al cuerpo médico a mirar con lupa un delicado historial genético. Shohei Ohtani encendió las alarmas de la MLB tras abandonar el juego por molestias en la rodilla izquierda, reviviendo el fantasma de su cirugía de 2019.

La fisonomía de la temporada de los Dodgers de Los Ángeles sufrió un frío escalofrío que paralizó a las oficinas de la franquicia y a la grada digital entera. Durante el desarrollo del encuentro del jueves contra los Piratas de Pittsburgh —que los californianos terminarían amarrando con pizarra de 8-6—, Shohei Ohtani tuvo que abandonar el terreno de juego de forma imprevista en el séptimo episodio.

El incidente se registró de manera fortuita cuando el fenómeno japonés sintió un tirón en la parte posterior de la rodilla izquierda y rigidez en la corva al intentar robarse la base en un batazo de foul, siendo reemplazado de inmediato por un bateador emergente. Lo amargo del descarte es que el nipón venía dictando una auténtica cátedra en la caja de bateo, yéndose de 2-2 con un boleto y un cuadrangular monstruoso en sus turnos previos.

El fantasma de 2019: La condición de la rótula bipartita

Aunque el dirigente Dave Roberts se apresuró a catalogar la fisonomía de la sustitución como un movimiento estrictamente precautorio, los editores analíticos y cronistas minuciosos del negocio no han podido evitar encender las alarmas debido a los antecedentes clínicos de la articulación afectada.

Ohtani nació con una inusual anomalía genética ósea denominada rótula bipartita, una condición donde el hueso de la rodilla se desarrolla en dos piezas separadas en lugar de fusionarse en una sola estructura. Esta condición le facturó un infierno de dolores en la temporada de 2019, obligándolo a pasar de emergencia por el quirófano hace siete años. Aquella cirugía lo dejó fuera de combate por el resto del calendario de las Grandes Ligas y, aunque no había registrado recaídas de consideración desde entonces, la aparición de rigidez en la misma rodilla levanta suspicacias automáticas sobre la durabilidad de la zona afectada.

Biomecánica y alivio: Listos para el fin de semana

En medio de la marea de especulaciones en las redes, Dave Roberts arrojó un parte de tranquilidad utilitario basado en la biomecánica del movimiento del pelotero. El timonel señaló que su nivel de preocupación es bajo debido a que la rigidez se localiza en la pierna de aterrizaje de Ohtani y no en su pierna de empuje.

Esta distinción técnica es una noticia monumental para sus mecánicas de lanzamiento, garantizando que el contratiempo no altere su fisonomía sobre el montículo ni modifique su próxima apertura programada en la rotación abridora. De hecho, la gerencia de los Dodgers confía en mantener al asiático dentro del lineup de este viernes para encarar la serie ante los White Sox de Chicago.

Una campaña con calibre de doble vía (Cy Young y MVP)

La urgencia por proteger la salud del coloso japonés responde directamente a la temporada de ensueño que está hilvanando en su regreso formal como jugador de doble vía (two-way):

Desde la loma: Se ha consolidado como el ancla indiscutible de la rotación angelina, presumiendo números de calibre Cy Young con una efectividad microscópica de 1.06, foja de 6-2 en ganados y perdidos, y un total de 73 ponches recetados en 67.2 entradas de labor utilitaria.

Con el madero: Tras 63 compromisos disputados en el calendario de la Liga Nacional, Shohei castiga a los lanzadores rivales con un robusto promedio al bate de .305, sumando 13 estacazos de cuatro esquinas y 40 carreras remolcadas hacia el plato.

Los Dodgers entienden a la perfección que la milmillonaria inversión depositada en el fenómeno asiático depende al cien por ciento de la rigurosidad con la que manejen sus cargas físicas. El cuerpo médico monitoreará minuciosamente la evolución de la rodilla en la Ciudad de los Vientos durante este fin de semana, sabiendo que en el Bronx y en cada rincón del negocio del béisbol, con Ohtani sano en el terreno, el espectáculo perfecto de las Grandes Ligas está totalmente garantizado.