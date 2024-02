El fuego dominicano incendia los Todos Estrellas, ¿acaso el éxito los persigue? Tres dominicanos en Equipo Todos Estrellas de la Serie del Caribe 2024.

Un asombroso total de tres jugadores de béisbol de nacionalidad dominicana provenientes del destacado equipo nacido en la República Dominicana y representante de la misma nación en el Clásico Caribeño de este año 2024, los Tigres del Licey han sido elegidos para Equipo Todos Estrellas, un honor inconmensurable para todo experto en el deporte que sin duda alguna indica que han desempeñado su trabajo de manera excelente y formidable he de decir, este es un logro bastante raro ya que muy pocos en la competencia caribeña son seleccionados para tal increíble recompensa e incluso muchos de los participantes y que participaron solo se le eligió, una cosa que deja en claro que los peloteros de marca dominicana son de los mejores que hay en el mundo, esta es una hazaña que traerá honor a todo beisbolista originario de la República Dominicana. Estos tres más que impresionantes peloteros son Robinson Cano (segunda base), Dawel Lugo (tercera base) y Jairo Ascensio (lanzador relevista), tres atletas experimentados en el deporte que le han dado un mayor brillo a las posiciones que desempeñan, este es un hecho que quedará marcado por la eternidad en toda la historia del béisbol, estos dominicanos han iniciado un fuego imposible de apaga en este campeonato caribeño anual. Una cosa que tengo que decir es que los dominicanos no fueron los únicos tres seleccionados de una misma nacionalidad en esta ocasión, sino que también hubo tres peloteros venezolanos, provenientes de los Tiburones de la Guaira fueron seleccionados para los Todos Estrellas se tratan de Hérnan Perez (primera base), Alexi Amarista (jardinero central) y Angel Padron (lanzador inicialista), aunque hubo otro equipo que logró la misma hazaña que los Tigres del Licey, esto no le quita mérito a esta proeza tan épica por causa de que esta es una forma de darle el valor que se merece a cada jugador participante del Clásico Caribeño.





Sin atisbo de duda el futuro de estos destacados peloteros seleccionados para Todos Estrellas se muestra lleno de una cálida luz deslumbrante por causa de que este logro les seguirá las huellas, y esto les traerá una gran fama que los ayudará probablemente en un futuro mientras sigan jugando de una forma tan espectacular como la que mostraron en la Serie del Caribe 2024.

Los dominicanos han brillado más que nunca en este momento siquiera habrá algo que los pueda detener, algo que se les meta en medio, sinceramente no lo creo.