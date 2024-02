El fuego mexicano ha sido apagado, México caerá en el abismo de la pérdida A los Naranjeros de Hermosillo le tumbaron todas las hojas del árbol recién comenzando, ¿será este su final?

En una reñida e increíble lucha, el equipo representante de los Estados Unidos México para el Clásico Caribeño más conocido de todos, los Naranjeros de Hermosillo en todo la regla han comenzado metiendo el pie izquierdo bien profundo en el charco ya que han perdido su primer encuentro de esta distinguida competición contra los Royal Scorpion de Curazao, esta fue una batalla entre dos magníficos equipos que se ganaron el honor de representar a su país en esta competencia intercontinental. Los Naranjeros perdieron ante los Royal con una puntuación de 6-5, sin más ver podemos entender a partir de estos datos y de lo presenciado ayer que la batalla México contra Curazao fue uno de los partidos más duros (y uno de los primeros de la competencia por cierto) de la Serie del Caribe de este año 2024. Muchas dudas han sido dejada atrás después de este fantástico e impresionante enfrentamiento.

Los mejores bateadores de este encuentro fueron Roger Bernadirna (por parte de los Scorpions) y Julián Ornelas (quien es miembro de los Naranjeros), quien realizó 2 jonrones y tres carreras, convirtiéndose así en uno de los jugadores más valiosos del equipo mexicano. A pesar de haber perdido México todavía no está perdido y se muestra lleno de esperanza con respecto a la oportunidad de remontar, pero a partir de los resultados recién vistos por el equipo naranja ha surgido una pregunta, ¿los mexicanos realmente podrán volver a ganar?, la respuesta a esta cuestión es muy complicada de responder ya que las probabilidades tanto de vencer como de perder son bastante parejas así que no se puede decir con toda certeza si el representante de México será el ganador de su próximo partido, pero lo que si podemos declarar es que aún no es el final de México en esta competencia ya que al igual que los demás competidores ha demostrado ser un competidor más que digno para esta competición.

Al final de todo solo se sabrá si los Naranjeros avanzaran en un solo lugar en el estadio de los Marlins, en Miami, Estados Unidos donde sucederá el siguiente partido del grupo mexicano que será este viernes a las 9:30 de la noche. El destino de los anaranjados será decidido, así que los fanáticos del se apuren a dirigirse hacia allá.

Veamos si los Naranjos de Hermosillo definen un futuro favorable el día de hoy en esta serie caribeña tan amada y aclamada por todos.