Fuerte rechazo de fanáticos tras los cambios de directiva en Águilas Cibaeñas ¿Estabilidad o turbulencia en Santiago? Las Águilas cambian de mando en medio del recelo de su fanaticada. El Dr. Wilhelm Lawrence Riggio asume la presidencia de las Águilas Cibaeñas en medio de fuertes críticas de la fanaticada por la inestabilidad.