El futuro del Licey tras su reciente derrota Los Tigres del Licey han perdido frente al equipo mexicano, los Naranjeros de Hermosillo. El futuro luce muy oscuro para los tigres dominicanos.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la competencia caribeña más conocida, el Clásico Caribeño, ayer domingo, se disputó un partido o mejor dicho una humillación que será recordada como un de las peores en toda la historia del béisbol, así es estamos hablando del juego, Tigres del Licey contra Naranjeros de Hermosillo, los representantes de México versus los representantes de República Dominicana, un partido que pasó rápidamente de una colisión entre equipos a una tremenda paliza donde los tigres azules de la selva dominicana cayeron velozmente como si fueran moscas. En este momento, por primera ocasión el equipo anaranjado de México se impuso ante el grupo dominicano, miren de que forma, ya que logró propinarle una golpiza monumental en la que marcó una puntuación de 1-9, un puntaje con un margen de diferencia de más del 80 %. Tras este enfrentamiento el equipo dominicano actualmente se encuentra abatido y con los ánimos por el suelo.

Los Tigres del Licey en la actualidad tienen una racha de dos victorias y dos derrotas en la Serie del Caribe 2024 (contando la perdida del presente), este hecho deja mucho que decir sobre el grupo de dominicanos ya que como tal no han cumplido de forma exacta con las expectativas puestas sobre ellos, lo que ha dejado un poco decepcionado al público de nacionalidad dominicana. Todo parece indicar que la nación de Quisqueya es uno de los más probables a salir del juego, no obstante al grupo de felinos dominicanos aún le queda mucho que decir en esta competencia caribeña y todavía le quedan oportunidades para poder remontar, como el partido de mañana por ejemplo. El hecho de que a los reyes de la selva dominicana los hayan destrozado en esta ocasión, no significa que dicho evento vuelva a repetirse ya que como dicen, cuando provocan al tigre, él muestra sus dientes, y en este tipo de momentos cuando se derrota a alguien de tal manera, solo le quedan dos opciones al perdedor, levantarse y luchar más feroz que nunca o quedarse acostado y perder miserablemente, y tenga por seguro que los Tigres del Licey tomarán la primera opción, después de todo tienen que demostrar porque han ganado este torneo caribeño tantas veces (un total de once veces para ser exactos, siendo la mitad por cierto de las ocasiones en que República Dominicana ha ganado esta competición).

Sin duda alguna los próximos partidos que disputarán los Tigres del Licey serán más que emocionantes y como dice el dicho: “un animal herido es más peligroso que uno sano”.