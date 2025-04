El golpe más duro de José Siri Una fractura que paraliza su impulso con los Mets.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jardinero dominicano de los Mets de Nueva York, José Siri, sufre una fractura en la pierna izquierda que lo obliga a parar su temporada y a replantear su camino en MLB. ¿Qué impacto tendrá esta baja para el equipo y el futuro del veloz outfielder?

La temporada 2025 de las Grandes Ligas ha traído noticias amargas para el dominicano José Siri y los Mets de Nueva York. El jardinero central fue oficialmente colocado en la lista de lesionados tras confirmarse una fractura en la tibia de su pierna izquierda, producto de un foul tip durante un turno al bate el pasado sábado frente a los Atléticos.

Lo que inicialmente parecía un golpe sin mayores consecuencias se transformó en una preocupación real. A pesar de que las radiografías iniciales no mostraron daño óseo, una resonancia magnética practicada el lunes confirmó el diagnóstico temido: fractura en la pierna. Desde entonces, Siri ha tenido que movilizarse con muletas y será reevaluado en los próximos días para determinar la duración exacta de su recuperación.

“Tenemos que obtener más información antes de saber cuánto tiempo estará fuera, pero estará fuera por un tiempo”, declaró el dirigente de los Mets, Carlos Mendoza, tras la victoria 5-1 sobre los Mellizos el lunes por la noche.

Un revés que corta su impulso

José Siri llegó a los Mets desde los Rays de Tampa Bay mediante un intercambio realizado en noviembre. Conocido por su velocidad electrizante y su destacada defensa, el dominicano fue visto como una pieza clave en el outfield neoyorquino. Sin embargo, sus números ofensivos en este inicio de campaña han estado por debajo de lo esperado: apenas 1 hit en 20 turnos, arrastrando una sequía de 16 turnos consecutivos sin conectar imparable.

A pesar de su falta de producción ofensiva, Siri ofrecía a los Mets una defensa sólida en el jardín central y una amenaza constante en las bases. Su capacidad para generar carreras con jugadas pequeñas —como la anotación desde tercera en un elevado corto el pasado viernes— era un recurso táctico valioso para Mendoza.

En palabras del propio Siri, la frustración es evidente, pero su optimismo no se desvanece: “Obviamente es decepcionante cuando algo así sucede, pero no vamos a adelantarnos demasiado, probablemente lo reevaluaremos dentro de la próxima semana. Me recupero rápido, así que espero que algo bueno pueda salir de esto”, expresó a través de un traductor.

Reajustes en el equipo y oportunidades

Con Siri fuera de acción, el jardinero Tyrone Taylor ha sido quien ha asumido la titularidad en el jardín central durante los últimos dos juegos. Aunque Taylor aporta experiencia y versatilidad, su perfil es distinto al de Siri, por lo que se esperan ajustes tanto en la defensa como en el orden ofensivo de los Mets.

Además, esta baja abre una ventana de oportunidad para otros jugadores del roster, incluyendo jóvenes talentos del sistema de ligas menores que podrían recibir el llamado a las mayores en las próximas semanas. El movimiento oficial en el roster está previsto para este martes, por lo que el cuerpo técnico deberá tomar decisiones cruciales para mantener el impulso competitivo del equipo.

Una lesión que llega en mal momento

La fractura llega en un momento delicado para Siri. Luego de un cambio de equipo, un nuevo ambiente y altas expectativas, necesitaba tiempo de juego para consolidarse como titular. Ahora, con esta pausa obligatoria, su adaptación a los Mets se ve interrumpida, y su retorno dependerá no solo de su recuperación física, sino también de su capacidad para ganarse nuevamente un lugar en el lineup.

Para los Mets, que han lidiado con altibajos en temporadas recientes, perder a un jardinero con las características defensivas de Siri representa un desafío más en una división siempre competitiva.

Mirando al futuro

José Siri es un jugador de energía explosiva y fuerte carácter competitivo. A pesar de su comienzo flojo al bate, su estilo agresivo y entrega en el terreno lo convierten en un elemento con valor a largo plazo para cualquier organización. La prioridad ahora será su recuperación completa y un retorno progresivo que le permita recuperar ritmo sin comprometer su salud.

La historia reciente de la MLB está llena de regresos exitosos tras lesiones graves, y Siri podría convertirse en uno de ellos. El dominicano no es ajeno a los retos y ha demostrado a lo largo de su carrera una capacidad notable para superar obstáculos.

Mientras tanto, los Mets tendrán que ajustar su plan defensivo y buscar maneras de suplir la velocidad y cobertura que Siri aportaba en el jardín central. Cada juego sin él será una prueba de profundidad y estrategia para el conjunto neoyorquino.

La fractura de José Siri no solo representa un obstáculo físico para el jugador, sino también un golpe emocional y estratégico para los Mets. Su ausencia reconfigura el panorama inmediato del equipo, pero también deja abierta la puerta para un regreso que podría marcar su redención en la segunda mitad de la campaña. Lo que ahora es una pausa dolorosa, podría convertirse en el impulso para un regreso memorable.