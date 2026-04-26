“Él hará lo que quiera”: Aaron Boone reacciona al “bombazo” del despido de Alex Cora El manager de los Yankees no ocultó su asombro ante la noticia que sacudió las Grandes Ligas el sábado. Aunque son rivales a muerte, Boone reconoce el talento del boricua y asegura que ofertas no le van a faltar. ¿Es el fin de una era o el inicio de Cora en otro equipo grande?

¡Hasta en el Bronx dolió! Si usted pensaba que en Nueva York estaban celebrando el despido de Alex Cora, se equivocó. El manager de los Yankees, Aaron Boone, reaccionó con genuina sorpresa al enterarse de que los Red Sox de Boston decidieron “cortarle la cabeza” a su dirigente el sábado por la noche, a pesar de que los Medias Rojas venían de darle una paliza a los Orioles.

Boone, quien ha batallado contra Cora en innumerables ocasiones desde 2018, fue muy claro al hablar sobre el futuro del puertorriqueño: “Tengo la sensación de que él hará lo que quiera. Es un gran manager, una persona inteligente y talentosa que estoy seguro tendrá muchísimas oportunidades disponibles”, confesó Boone al New York Daily News.

Un adiós con gratitud, pero con mano dura

A pesar de que el dueño de los Red Sox, John Henry, llenó de elogios a Cora en un comunicado, agradeciéndole por la histórica temporada de 2018 y su impacto en la ciudad de Boston, la realidad es que el récord de 10-17 este año fue el “clavo” que cerró su ataúd en Fenway Park.

La movida fue tan drástica que no solo se fue Cora; una gran parte del cuerpo de coaches también fue despedida. Pero como dice el refrán: “A rey muerto, rey puesto”, y los rumores ya están corriendo como pólvora en los colmadones: ¿Irá Cora para Filadelfia? Muchos analistas creen que los Phillies ya están preparando el teléfono para llamarlo.

Dos realidades distintas: Yankees en la cima

Mientras en Boston el “juidero” está prendido y buscan quién apague el fuego, en el Bronx la música suena diferente. Los Yankees de Boone están volando alto con el mejor récord de la Liga Americana (18-9). Parece que este año los “Bombarderos” han encontrado el ritmo, mientras sus eternos rivales están en una reconstrucción forzosa.

En los grupos de WhatsApp ya se armó el debate: ¿Hizo bien Boston en botar a un tipo que les dio un anillo, o es que la gerencia no le dio los peloteros necesarios para competir en este 2026?

¿Usted cree que Alex Cora terminará dirigiendo a los Phillies este mismo año o se tomará unas vacaciones después de este trago amargo?