El desempeño de Darío Veras entre los relevistas históricos del béisbol invernal de la República Dominicana le ha asegurado un lugar definitivo en la eternidad del deporte nacional. El recordado lanzador derecho, quien dominó una época de la pelota local vistiendo principalmente las camisetas de las Águilas Cibaeñas y los Gigantes del Cibao, fue anunciado formalmente para ser inmortalizado el próximo domingo 15 de noviembre de 2026.
La elección y próxima exaltación al Pabellón de la Fama fue confirmada de manera oficial por el doctor Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente de la institución, tras el voto emitido por los miembros del comité bajo el capítulo de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).
El Ceremonial del 60° Aniversario
La exaltación de Veras formará parte de un Ceremonial Especial de gala, debido a que se conmemora el 60 Aniversario de la fundación del Pabellón de la Fama. Darío se convierte en el séptimo deportista anunciado en un listado histórico de elegidos que incluye a figuras que dieron brillo al país hasta la década de los 90:
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Ricardo Joseph (Béisbol profesional).
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Johnny Olivo (Béisbol aficionado).
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José Ramón Reyes (Propulsor en taekwondo).
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Winston Royal (Baloncesto).
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Mariano Reyes (Atletismo).
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Domingo Saint Hilaire (Periodista fallecido, electo como propulsor).
Un histórico del rescate: Sus números de leyenda
Darío Veras construyó un legado monumental a lo largo de 20 temporadas en la pelota invernal (1992-93 a 2010-2011), retirándose como uno de los taponeros más confiables de todos los tiempos:
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Líder histórico en postemporada: Veras acumuló un total de 112 rescates de por vida en la pelota dominicana, desglosados en 77 salvamentos durante la serie regular, 29 en el Round Robin y 6 en series finales.
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Cúspide histórica en serie regular: Sus 77 salvados en serie regular lo ubican en un privilegiado cuarto lugar de todos los tiempos, siendo superado únicamente por Jairo Asencio (168, activo), Ramón Arturo Peña (88) y Ramón Ramírez (80).
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Estadísticas de por vida: En 266 partidos —todos trabajando como relevista—, lanzó 276.1 entradas, acumuló récord de 17 victorias y 11 derrotas, permitió 235 hits, propinó 219 ponches, otorgó 61 boletos y selló una brillante efectividad de 2.70 con un WHIP de 1.07.
Sus tres etapas en la LIDOM y la gloria con las Águilas
El nativo de Santiago inició su andar en la liga local con los Tigres del Licey (donde lanzó por cuatro campañas). Posteriormente alcanzó el estrellato con las Águilas Cibaeñas (7 temporadas), equipo con el cual logró conquistar todos los campeonatos de su carrera, ayudando a las Cuyayas a coronarse en las ediciones de 1995-96, 1996-97, 1997-98 y 2000-01.
Sin embargo, consagró su etiqueta de inmortal vistiendo el uniforme de los Gigantes del Cibao, franquicia con la que salvó 63 partidos en serie regular, 20 en semifinales y 4 en etapas de finales, incluyendo un tramo espectacular de cuatro campañas consecutivas (2006-07 a 2009-10) sumando doble dígito en rescates (16, 12, 14 y 13). El próximo mes de noviembre, el béisbol dominicano le rendirá el tributo que merece a uno de sus cerrojos más grandes.