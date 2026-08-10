El inesperado protagonista del cambio de Luis Castillo que sorprende a Seattle El joven receptor llegó a Seattle como parte del traspaso de Luis Castillo, pero su impacto inmediato en las menores convirtió su nombre en una de las grandes historias de la operación.

Hay jugadores que necesitan años para llamar la atención dentro de una organización. Boston Smith necesitó apenas unos días.

Cuando los Seattle Mariners enviaron al lanzador Luis Castillo a los Chicago White Sox, Smith apareció inicialmente como una pieza más dentro de una operación que parecía tener como principal objetivo mover salario y modificar la estructura del equipo. Junto al prospecto llegaron el relevista Seranthony Domínguez, el jardinero Nolan Jones y dinero en efectivo.

Pero mientras los reflectores se concentraban en los nombres conocidos del intercambio, Smith comenzó a escribir su propia historia.

El receptor, de apenas 23 años, llegó a la organización de Seattle con antecedentes que ya despertaban interés. MLB Pipeline lo colocó inmediatamente como el prospecto número 14 de los Mariners, una señal de que dentro de la organización había razones para valorar su potencial.

La respuesta del jugador, sin embargo, fue mucho más contundente que cualquier clasificación.

Smith debutó con los Travelers de Arkansas, filial de Doble-A, el 4 de agosto. Su primera aparición ya fue significativa: comenzó como receptor. Al día siguiente conectó un cuadrangular. Y volvió a hacerlo el 6, el 7 y el 9 de agosto.

En sus primeros seis partidos con Arkansas terminó bateando para .381, con cinco jonrones y nueve carreras impulsadas.

No se trata solamente de un comienzo llamativo. Su producción durante la temporada explica por qué Seattle decidió apostar por él. Smith presenta una línea ofensiva de .291/.447/.603, con 25 cuadrangulares y un OPS de 1.050. Además, su porcentaje de bases por bolas alcanza el 20.7 %, una cifra especialmente destacada para un jugador que recorrió rápidamente las categorías de las menores.

Su porcentaje de ponches, de 27.5 %, representa un aspecto que todavía debe mejorar. Pero su poder desde el lado izquierdo y su capacidad para embasarse ofrecen un perfil ofensivo que puede resultar especialmente valioso.

Y quizás una de las características más interesantes de su historia sea la velocidad con la que ha tenido que adaptarse a los cambios.

Washington seleccionó a Smith en la sexta ronda del Draft de MLB de 2025. Apenas unos meses después, en marzo, los Nationals lo enviaron a Chicago. Cinco meses más tarde, los White Sox lo incluyeron en el traspaso que lo llevó a Seattle.

En otras palabras, Smith ha pasado por tres organizaciones antes de completar siquiera su primera temporada profesional completa.

Para un jugador joven, semejante cantidad de cambios podría representar una dificultad adicional. En su caso, hasta ahora, la respuesta ha sido producir.

Además de su capacidad ofensiva, Smith ofrece flexibilidad. Puede desempeñarse como receptor, ocupar una esquina de los jardines o asumir el papel de bateador designado cuando sea necesario mantener su ofensiva en la alineación.

Todavía no está definido cuál será su posición defensiva definitiva. Pero, al menos por ahora, los Mariners tienen una prioridad más inmediata: mantener su bate en el lineup y darle suficientes oportunidades detrás del plato para determinar hasta dónde puede llegar su desarrollo.

La diferencia entre Smith y los otros jugadores involucrados en el traspaso de Castillo también resulta interesante. Domínguez será evaluado principalmente por lo que pueda aportar al equipo de Grandes Ligas durante el tramo final de la temporada. Jones representa un proyecto de recuperación cuyo valor todavía está por determinarse.

Smith, en cambio, representa una posibilidad de futuro.

Y esa posibilidad está creciendo mucho más rápido de lo que probablemente muchos esperaban cuando se anunció el intercambio.

El traspaso que inicialmente podía interpretarse como una operación práctica para Seattle comienza a adquirir otra dimensión. Porque si Smith consigue sostener una parte importante de lo que ha mostrado ofensivamente, los Mariners podrían terminar encontrando en una pieza aparentemente secundaria uno de los elementos más valiosos de toda la operación.

Su historia apenas comienza. Fue seleccionado en la sexta ronda, cambió de organización dos veces en pocos meses y llegó a Seattle como parte de un acuerdo protagonizado por un lanzador establecido. Pero en cuanto tuvo la oportunidad de tomar el bate, Smith comenzó a cambiar la conversación.

Ahora, aquel prospecto que llegó casi en silencio es uno de los nombres que Seattle deberá seguir de cerca.

No por lo que costó adquirirlo, sino por todo lo que todavía puede llegar a aportar.